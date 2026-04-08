Сколько будет стоить новый Lada Azimut и кому он особенно понравится

Эксперт Баканов назвал ценовой коридор и конкурентов для кроссовера Lada Azimut

Эксперт Пётр Баканов оценил, в каком ценовом диапазоне может оказаться готовящийся к выходу кроссовер Lada Azimut. По его расчётам, стартовая планка для модели логично будет сопоставима с дорогими версиями Vesta, а ценовой потолок – упираться в стоимость седана Aura. В итоге реальная вилка, по мнению аналитика, составит примерно от 1,9 до 2,8 миллиона рублей.

При этом сам целевой покупатель бренда, скорее всего, не захочет платить за новинку больше трёх миллионов. Вообще, комфортным для клиентов стал бы разброс цен от 1,7 до 2,5 млн рублей – тогда, как полагает Баканов, многие даже не стали бы смотреть в сторону Москвича 3 или других машин этого класса. Конкурентам в такой ситуации было бы просто нечем ответить, разве что более богатым оснащением.

Конкуренты нового кроссовера Lada

Список вероятных соперников для Azimut на рынке выглядит довольно обширным. В него, по словам эксперта, войдёт целая плеяда кроссоверов – как локализованных, так и импортируемых. Среди них Москвич 3, Tenet Т4, Haval Jolion, а отчасти и Haval M6. Не стоит сбрасывать со счетов Jetour Dashing, Omoda C5, новый Jaecoo J6, а также Belgee X50+ и Ceely Cityray в их базовых исполнениях.

Кто будет покупать Lada Azimut

Что касается будущих владельцев, то Баканов уверен: часть из них уже хорошо знакома с маркой. Это, например, те, кто раньше ездил на Lada Vesta и теперь пришло время для обновления. Однако основную массу составят совсем другие люди – те, кто изначально присматривается к компактным кроссоверам вроде Tenet T4 и ищет себе альтернативу. Как правило, это аудитория с бюджетом от двух миллионов рублей, причём некоторые готовы оформить на покупку небольшой кредит.

Источник:  «Российская газета»
Ушакова Ирина
Фото:АВТОВАЗ
08.04.2026 
