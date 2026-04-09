Россиянам перечислили способы купить машину дешевле

Летом купить машину дешевле не выйдет: действует правило «завтра будет дороже»

Ждать летних скидок на автомобили бессмысленно.

Вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин и независимый эксперт Андрей Ломанов пришли к единому мнению: сезонные распродажи ушли в прошлое. Единственная аксиома сегодняшнего рынка звучит жестко: «завтра будет еще дороже».

Причина – регулярное повышение утильсбора, которое продолжится и дальше. Прошлым летом дилеры действительно заманивали покупателей щедрыми акциями, пытаясь распродать огромные запасы машин, ввезенных до индексации пошлин. Но сейчас эти склады почти пусты, а наращивать новый запас в сотни тысяч авто никому не выгодно.

Рекомендуем Названы самые подешевевшие новые автомобили в России

Тем не менее сэкономить можно, но иначе. Шапарин советует не ждать календаря, а следить за обстановкой в салонах. Если клиентов нет, смело торгуйтесь. Можно поискать дилеров в регионах, где выживать сложнее и скидки дают охотнее.

Еще один вариант – взять машину 2024 года выпуска или «остатки» от брендов, уходящих с рынка. Однако эксперт Андрей Ломанов предупреждает: не стоит рассматривать авто как инвестицию. Покупайте, но только если машина нужна прямо сейчас и есть деньги, а вешать на себя бремя кредита из страха подорожания – неразумно.