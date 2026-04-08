В России вырос спрос на «китайцев» с пробегом
8 апреля
В России вырос спрос на «китайцев» с пробегом
Эта ошибка при снятии клемм аккумулятора может привести к короткому замыканию

Кирилл Семёнов: при отключении АКБ всегда начинайте с «минуса»

Меняя аккумулятор, многие водители даже не подозревают, что одно движение ключом способно превратить дорогой блок управления в бесполезную деталь.

Главное железное правило: первым всегда отключается «минус». Весь кузов машины соединен с отрицательной клеммой, и если начать с «плюса», случайное касание ключа любой металлической детали вызовет короткое замыкание. Скачок напряжения мгновенно выжигает настройки приборной панели и датчиков.

«Короткое замыкание при снятии АКБ – классика. Я видел, как из-за искры выгорал жгут проводки. Начинайте с «минуса» – это закон выживания электроники», — пояснил в беседе с Pravda. Ru автоэлектрик Кирилл Семёнов.

Обратный монтаж требует противоположного порядка: сначала подключается «плюс», и только в самом конце — «минус». Это опять же вопрос безопасности: вы прикручиваете самый опасный провод, пока кузов еще не подсоединен к цепи. Небольшая искра при последнем подключении нормальна — так просыпаются конденсаторы в блоках. А вот плохо затянутая клемма заставит электронику глючить и выдавать ложные ошибки.

И ни в коем случае не снимайте клемму на работающем двигателе. Это убийственный «дедовский» метод: без аккумулятора возникают импульсные скачки, которые за секунду способны выжечь всю цифровую начинку машины.

Для защиты используйте специальные токопроводящие смазки на основе меди или лития. Обычный солидол годится только для защиты от влаги сверху, но не внутри контакта.

Алексеева Елена
Фото:freepik / Drazen Zigic
08.04.2026 
