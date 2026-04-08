Россияне начали активнее брать автокредиты: причины

Эксперт Баранов: в марте 2026 года выдачи автокредитов в РФ выросли на 70%

Общая задолженность россиян по кредитам к началу 2026 года впервые перевалила за 45 триллионов рублей, подсчитал ЦБ. Только за первые три месяца года она приросла ещё на 988 миллиардов. Интересно, что почти 3 триллиона из этой суммы – это деньги, взятые людьми именно на покупку машин.

Продажи новых автомобилей в марте и правда взлетели – сразу на 30,6% в сравнении с мартом прошлого года. Всего за месяц было продано больше 104 тысяч машин. А за весь первый квартал цифра составила почти 265 тысяч штук, что на 7,3% выше прошлогоднего показателя. По сути, без кредита или лизинга такой всплеск был бы невозможен.

Факторы роста авторынка в 2026 году

Руководитель управления в «Газпромбанк Автолизинг» Александр Корнев связывает мартовский скачок с целым комплексом причин. Среди них – снижение ключевой ставки, накопившийся от людей отложенный спрос и даже новости о грядущем повышении утильсбора для машин из стран ЕАЭС. Отдельно сыграло роль и обновление парков такси, которое подстёгивает новый закон. Причём машины, популярные в лизинге, часто совпадают с теми, что лидируют в общих продажах, особенно если на них распространяются госпрограммы.

Что будет дальше? По мнению Корнева, на рынок продолжат влиять колебания курса рубля, возможное расширение списка марок для такси и новые меры господдержки для лизинга. Пока свою роль играет и помощь государства дистрибьюторам.

Доля кредита в покупках авто

Цифры по автокредитам и вовсе впечатляют. Как отмечает эксперт Дмитрий Баранов из УК «Финам Менеджмент», в марте банки выдали таких займов на 174 миллиарда рублей – это на 70% больше, чем год назад. За январь-февраль рост составил 17,6%. В итоге за квартал выдачи подскочили на 42%. В реальности сейчас от 57% до 62% всех новых автомобилей уезжают от дилеров именно в кредит. Без обращения в банк машину может позволить себе лишь небольшая часть покупателей. Даже на вторичном рынке кредитами пользуются в 35-55% случаев, потому что для многих семей даже полтора-два миллиона рублей – сумма серьёзная.