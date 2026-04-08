В России вырос спрос на «китайцев» с пробегом
8 апреля
В России вырос спрос на «китайцев» с пробегом
«Авто.ру Бизнес»: в России б/у Geely Emgrand и...
Как правильно обкатать шины?
8 апреля
Как правильно обкатать шины?
Эксперты «Кордианта» рассказали о правилах...
Москва стала центром развития электротранспорта в России
8 апреля
Москва стала центром развития электротранспорта в России
Парк электромобилей в столице вырос в 150 раз с...

Как правильно обкатать шины?

Эксперты «Кордианта» рассказали о правилах обкатки новых шин

Обкатка новых шин – обязательный этап, про который многие просто забывают. Специалисты холдинга «Кордиант» объяснили, что привыкать к свежему комплекту резины нужно не меньше, чем к новому автомобилю.

Для летних покрышек процесс обычно короче – хватает примерно 200-300 километров спокойной езды. Зимние же шины требуют большего внимания и расстояния. Главное на этом этапе – отказаться от резких разгонов, торможений и поворотов. Скорость лучше держать умеренной, а дистанцию увеличить, потому что тормозной путь на только что купленной резине может оказаться длиннее ожидаемого.

Рекомендуем
Почему скрипит подвеска автомобиля и как устранить скрип?

Особую осторожность стоит проявлять на мокром асфальте. Дело в том, что после производства на протекторе остаётся защитная плёнка, и пока она не сотрётся, сцепление с дорогой будет неидеальным. Лучше всего проводить обкатку в сухую тёплую погоду по ровному покрытию. Кстати, сам автомобиль на новых колёсах часто ведёт себя непривычно – к этим ощущениям водителю тоже нужно адаптироваться.

Не стоит ждать окончания всего пробега, чтобы провести первый техосмотр. Уже после первых 100 км нужно заехать на сервис или самостоятельно проверить два ключевых момента. Во-первых, давление в шинах – оно должно соответствовать рекомендациям автопроизводителя. Во-вторых, необходимо подтянуть болты или гайки на колёсных дисках.

Рекомендуем
Что мешает подработать в такси? — изъяны в законе

Когда рекомендуемый пробег будет пройден, имеет смысл снова посетить шиномонтаж. За это время масса внутри покрышки могла распределиться неравномерно, из-за чего на высоких скоростях иногда появляется вибрация. Повторная балансировка колёс легко решает эту проблему.

По сути, обкатка даёт время и машине, и водителю «познакомиться» с новыми шинами. И только после этого можно возвращаться к привычной манере езды без лишних рисков.

Источник:  Известия
Лежнин Роман
Фото:freepik / standert
08.04.2026 
Фото:freepik / standert
