В каршеринге появятся новые электромобили
8 апреля
В каршеринге появятся новые электромобили
Электрокар UMO 5 от «Яндекса» появится в...
Audi Q5
8 апреля
Этот кроссовер россияне покупают в разы чаще, чем год назад
Эксперт Целиков: Продажи Audi в России идут...
Продажи нового седана АВТОВАЗа идут вверх
8 апреля
Продажи нового седана АВТОВАЗа идут вверх
«Автостат»: Lada Aura заняла 10% рынка седанов...

Сколько будет стоить владение Volga K50 и С50

Раскрыта ориентировочная стоимость владения новыми Volga K50 и С5

Новые модели Volga готовятся к старту продаж. Чтобы оценить будущие траты на их техобслуживание, журналисты воспользовались онлайн-калькулятором Geely. Дело в том, что за основу для седана C50 и кроссовера K50 взяты китайские Geely Preface и Monjaro соответственно.

Лучшие посты в нашем Телеграм-канале:
Как отвезти всё необходимое на дачу и не схлопотать штраф
Штраф за езду без ОСАГО теперь будут выписывать...
Объявлены цены на Deepal G318 российской сборки

Седан C50, который появится в продаже уже летом, будет оснащаться двухлитровым двигателем в двух вариантах мощности: 150 или 200 лошадиных сил. Обе версии получат семиступенчатую роботизированную трансмиссию. Первое плановое обслуживание на пробеге 3 тыс. км обойдётся будущему владельцу в 16,2 тысячи рублей. Дальше – дороже. На каждом стандартном интервале в 10 тыс. км счёт будет выставляться примерно на 25 тысяч, но на ключевых этапах суммы резко подскакивают. К примеру, четвёртое и восьмое ТО потянут на 53 тысячи рублей каждое, девятое – уже на 65 тысяч, а итоговое обслуживание на 100 тысячах километров потребует около 77 тысяч. В общей сложности за первые сто тысяч пробега владелец C50 потратит на сервис порядка 432,6 тысячи рублей.

Volga C50

Рекомендуем
Почему скрипит подвеска автомобиля и как устранить скрип?

Кроссовер K50 обещает быть чуть более затратным в обслуживании.

Под его капотом – турбированный мотор мощностью 238 л.с., который работает в паре с восьмиступенчатым автоматом. По заявленным данным, средний аппетит этой модели в смешанном цикле составляет примерно 8,5 литра на 100 км. Суммарные расходы на все десять плановых визитов на сервис за тот же пробег в 100 тыс. км оцениваются в 444,3 тысячи рублей. Причём самый серьёзный удар по бюджету придётся на финишную прямую: последнее ТО на стотысячной отметке будет стоить почти 98,8 тысячи рублей.

Volga K50

Источник:  Автоньюс
Ушакова Ирина
Фото:Volga
08.04.2026 
