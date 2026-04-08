Сколько будет стоить владение Volga K50 и С50

Раскрыта ориентировочная стоимость владения новыми Volga K50 и С5

Новые модели Volga готовятся к старту продаж. Чтобы оценить будущие траты на их техобслуживание, журналисты воспользовались онлайн-калькулятором Geely. Дело в том, что за основу для седана C50 и кроссовера K50 взяты китайские Geely Preface и Monjaro соответственно.

Седан C50, который появится в продаже уже летом, будет оснащаться двухлитровым двигателем в двух вариантах мощности: 150 или 200 лошадиных сил. Обе версии получат семиступенчатую роботизированную трансмиссию. Первое плановое обслуживание на пробеге 3 тыс. км обойдётся будущему владельцу в 16,2 тысячи рублей. Дальше – дороже. На каждом стандартном интервале в 10 тыс. км счёт будет выставляться примерно на 25 тысяч, но на ключевых этапах суммы резко подскакивают. К примеру, четвёртое и восьмое ТО потянут на 53 тысячи рублей каждое, девятое – уже на 65 тысяч, а итоговое обслуживание на 100 тысячах километров потребует около 77 тысяч. В общей сложности за первые сто тысяч пробега владелец C50 потратит на сервис порядка 432,6 тысячи рублей.

Volga C50

Кроссовер K50 обещает быть чуть более затратным в обслуживании.

Под его капотом – турбированный мотор мощностью 238 л.с., который работает в паре с восьмиступенчатым автоматом. По заявленным данным, средний аппетит этой модели в смешанном цикле составляет примерно 8,5 литра на 100 км. Суммарные расходы на все десять плановых визитов на сервис за тот же пробег в 100 тыс. км оцениваются в 444,3 тысячи рублей. Причём самый серьёзный удар по бюджету придётся на финишную прямую: последнее ТО на стотысячной отметке будет стоить почти 98,8 тысячи рублей.

Volga K50