Речной электротранспорт в Москве набирает обороты: пассажиров становится всё больше
Это: «Киевский – Парк Фили», «ЗИЛ – Печатники» и «Новоспасский – ЗИЛ».
Их общая протяженность составляет порядка 30 км. Обустроено 24 плавучих причала. Флот электросудов насчитывает 31 единицу.
Благодаря запуску этих маршрутов более 1,8 млн человек, проживающих в 22 районах Москвы, получили доступ к новому виду транспорта. Это первый в мире круглогодичный, самый современный водный транспорт, работающий полностью на электрической тяге.
Популярность речного регулярного электротранспорта продолжает расти. С начала года пассажиропоток на электросудах вырос на 6%, услугой воспользовались свыше 280 тыс. москвичей.
При этом в последнее воскресенье марта пассажиры совершили максимальное за всю историю развития регулярного речного электротранспорта количество поездок – более 8 800.
Положительная динамика подтверждает, что качество сервиса повышается.
Что было сделано для развития речного электротранспорта:
- – запущен 3-й регулярный речной маршрут «Новоспасский – ЗИЛ»;
- – флот электросудов увеличен на 50%;
- – открыто 5 новых плавучих причалов;
- – проведено 115 культурно-просветительских мероприятий на борту.
