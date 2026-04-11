Речной электротранспорт в Москве набирает обороты: пассажиров становится всё больше

Сегодня в столице функционируют три регулярных речных маршрута

Это: «Киевский – Парк Фили», «ЗИЛ – Печатники» и «Новоспасский – ЗИЛ».

Их общая протяженность составляет порядка 30 км. Обустроено 24 плавучих причала. Флот электросудов насчитывает 31 единицу.

Благодаря запуску этих маршрутов более 1,8 млн человек, проживающих в 22 районах Москвы, получили доступ к новому виду транспорта. Это первый в мире круглогодичный, самый современный водный транспорт, работающий полностью на электрической тяге.

Популярность речного регулярного электротранспорта продолжает расти. С начала года пассажиропоток на электросудах вырос на 6%, услугой воспользовались свыше 280 тыс. москвичей.

При этом в последнее воскресенье марта пассажиры совершили максимальное за всю историю развития регулярного речного электротранспорта количество поездок – более 8 800.

Положительная динамика подтверждает, что качество сервиса повышается.

Что было сделано для развития речного электротранспорта:

– запущен 3-й регулярный речной маршрут «Новоспасский – ЗИЛ»;

– флот электросудов увеличен на 50%;

– открыто 5 новых плавучих причалов;

– проведено 115 культурно-просветительских мероприятий на борту.

