Changan UNI-S
11 апреля
Полный привод и подготовка к зиме — новое поколение популярного в РФ кроссовера
Changan представил в России новое поколение...
Речной электротранспорт в Москве набирает обороты: пассажиров становится всё больше
Речной электротранспорт в Москве набирает обороты: пассажиров становится всё больше
Сегодня в столице функционируют три регулярных...
Доработанный Ford F-450 Platinum
11 апреля
Зверский аппетит: шестидверный монстр Ford F-450 кушает бензина на $1000 за раз
Экстравагантный пикап Ford F-450 продают за 400...

Сегодня в столице функционируют три регулярных речных маршрута

Это: «Киевский – Парк Фили», «ЗИЛ – Печатники» и «Новоспасский – ЗИЛ».

Рекомендуем
Речные маршруты Москвы подготовили к летнему сезону

Их общая протяженность составляет порядка 30 км. Обустроено 24 плавучих причала. Флот электросудов насчитывает 31 единицу.

Благодаря запуску этих маршрутов более 1,8 млн человек, проживающих в 22 районах Москвы, получили доступ к новому виду транспорта. Это первый в мире круглогодичный, самый современный водный транспорт, работающий полностью на электрической тяге.

Популярность речного регулярного электротранспорта продолжает расти. С начала года пассажиропоток на электросудах вырос на 6%, услугой воспользовались свыше 280 тыс. москвичей.

При этом в последнее воскресенье марта пассажиры совершили максимальное за всю историю развития регулярного речного электротранспорта количество поездок – более 8 800.

Положительная динамика подтверждает, что качество сервиса повышается.

Что было сделано для развития речного электротранспорта:

  • – запущен 3-й регулярный речной маршрут «Новоспасский – ЗИЛ»;
  • – флот электросудов увеличен на 50%;
  • – открыто 5 новых плавучих причалов;
  • – проведено 115 культурно-просветительских мероприятий на борту.

Источник:  Дептранс
Фото:Дептранс
11.04.2026 
