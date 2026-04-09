Первые Jeland петербургской сборки успешно прошли постановку на учет
В марте в России зарегистрировали первые автомобили Jeland J8 петербургской сборки, сообщает автоэксперт Денис Гаврилов со ссылкой на исследования «Автостата» и Объединенной лизинговой ассоциации. На учет встало 10 машин.
Первый кузов автомобиля новой марки на заводе холдинга «АГР» в Шушарах сварили в середине марта. Сообщалось, что монтаж основного оборудования для цеха занял всего около двух месяцев.
2 апреля окрасили первый кузов нового кроссовера. Сам цех, где происходит окраска, фактически построили заново. Его модернизация растянулась на несколько этапов, зато в итоге всё сделали с нуля.
Например, специально усилили и выровняли промышленный пол. Параллельно полностью обновили главные технологические линии, а также внедрили современные системы для подготовки и обработки металлических кузовов перед покраской.
