Первые Jeland петербургской сборки успешно прошли постановку на учет

В России 10 новых Jeland J8 официально поставили на учет в марте

В марте в России зарегистрировали первые автомобили Jeland J8 петербургской сборки, сообщает автоэксперт Денис Гаврилов со ссылкой на исследования «Автостата» и Объединенной лизинговой ассоциации. На учет встало 10 машин.

Первый кузов автомобиля новой марки на заводе холдинга «АГР» в Шушарах сварили в середине марта. Сообщалось, что монтаж основного оборудования для цеха занял всего около двух месяцев.

2 апреля окрасили первый кузов нового кроссовера. Сам цех, где происходит окраска, фактически построили заново. Его модернизация растянулась на несколько этапов, зато в итоге всё сделали с нуля.

Например, специально усилили и выровняли промышленный пол. Параллельно полностью обновили главные технологические линии, а также внедрили современные системы для подготовки и обработки металлических кузовов перед покраской.