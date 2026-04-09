Роскачество может заняться проверкой автозапчастей

Глава Роскачества: ведомство планирует проверки автопрома и автозапчастей

Роскачество в будущем планирует проводить проверки в сфере автопрома. По словам главы ведомства Максима Протасова, организация планирует начать проверки как самих автомобилей, так и запчастей к ним, причём это коснётся продукции и российских, и иностранных производителей.

Впрочем, для запуска этой работы нужно решить ряд практических задач. Как пояснил Протасов, необходимо создать полноценную систему контроля и построить специальные испытательные полигоны. Правда, за рубежом аналогичные структуры уже давно занимаются тестированием различных автомобильных узлов, так что опыт для ориентира есть.

Сотрудничество с автопромом у Роскачества уже началось. Летом 2025 года было подписано стратегическое соглашение с АВТОВАЗом, которое затронуло вопросы повышения качества и безопасности машин, продвижения отечественных технологий и укрепления брендов.