Hyundai Santa Fe 2027 года получит революционную технологию: подробности
11 апреля
Hyundai Santa Fe 2027 года получит революционную технологию: подробности
Hyundai представит гибридную систему с...
Changan UNI-S
11 апреля
Полный привод и подготовка к зиме — новое поколение популярного в РФ кроссовера
Changan представил в России новое поколение...
Речной электротранспорт в Москве набирает обороты: пассажиров становится всё больше
11 апреля
Речной электротранспорт в Москве набирает обороты: пассажиров становится всё больше
Сегодня в столице функционируют три регулярных...

Первые 100 километров на новой резине: что нельзя делать и как избежать проблем

Эксперты «Кордиант»: для обкатки новых летних шин достаточно 200-300 км

Новые шины требуют особой осторожности в первые километры пробега. Специалисты из холдинга «Кордиант» объяснили, что на свежих покрышках часто остаётся технологическая смазка, из-за которой сцепление с дорогой может быть хуже, чем вы ожидаете. Поэтому в самом начале лучше воздержаться от резких разгонов и торможений, а на мокром асфальте и вовсе стоит быть вдвойне внимательным – тормозной путь легко может оказаться длиннее.

Лучшие посты в нашем Телеграм-канале:
Как отвезти всё необходимое на дачу и не схлопотать штраф
Штраф за езду без ОСАГО теперь будут выписывать...
Объявлены цены на Deepal G318 российской сборки

Рекомендуем
Почему скрипит подвеска автомобиля и как устранить скрип?

Для обкатки новых летних шин достаточно проехать 200-300 километров. Идеальные условия для обкатки – сухой асфальт и тёплая погода. Вообще, машина на непривычной резине иногда ведёт себя немного иначе, и к этому просто нужно приспособиться. Не стоит сразу же проверять её на прочность в сложных условиях.

После первых ста километров есть два обязательных пункта для проверки. Во-первых, давление в колёсах – оно могло измениться. Во-вторых, и это критически важно, нужно убедиться, что все колёсные болты или гайки затянуты как следует.

Когда начальный пробег позади, самое время заехать на шиномонтаж для балансировки. Дело в том, что масса новой покрышки может распределяться неравномерно, что на высокой скорости выльется в неприятную вибрацию руля или всего кузова. Только выполнив эту процедуру, можно спокойно возвращаться к своему обычному стилю вождения.

Источник:  «Известия»
Ушакова Ирина
Фото:freepik / vecstock
11.04.2026 
Фото:freepik / vecstock
