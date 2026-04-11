Первые 100 километров на новой резине: что нельзя делать и как избежать проблем

Эксперты «Кордиант»: для обкатки новых летних шин достаточно 200-300 км

Новые шины требуют особой осторожности в первые километры пробега. Специалисты из холдинга «Кордиант» объяснили, что на свежих покрышках часто остаётся технологическая смазка, из-за которой сцепление с дорогой может быть хуже, чем вы ожидаете. Поэтому в самом начале лучше воздержаться от резких разгонов и торможений, а на мокром асфальте и вовсе стоит быть вдвойне внимательным – тормозной путь легко может оказаться длиннее.

Для обкатки новых летних шин достаточно проехать 200-300 километров. Идеальные условия для обкатки – сухой асфальт и тёплая погода. Вообще, машина на непривычной резине иногда ведёт себя немного иначе, и к этому просто нужно приспособиться. Не стоит сразу же проверять её на прочность в сложных условиях.

После первых ста километров есть два обязательных пункта для проверки. Во-первых, давление в колёсах – оно могло измениться. Во-вторых, и это критически важно, нужно убедиться, что все колёсные болты или гайки затянуты как следует.

Когда начальный пробег позади, самое время заехать на шиномонтаж для балансировки. Дело в том, что масса новой покрышки может распределяться неравномерно, что на высокой скорости выльется в неприятную вибрацию руля или всего кузова. Только выполнив эту процедуру, можно спокойно возвращаться к своему обычному стилю вождения.