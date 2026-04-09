Названы серьезные минусы Toyota RAV4 из Китая

Владельцы Toyota RAV4 из Китая жалуются на качество сборки и мультимедиасистему

Параллельный импорт автомобилей из Китая, который многим казался выходом из ситуации, начал преподносить сюрпризы. Первые покупатели кроссоверов Toyota RAV4, привезённых таким путём, столкнулись с рядом неприятных особенностей, которые не соответствуют ожиданиям от бренда.

Toyota RAV4

В салоне сразу бросается в глаза обилие жёсткого пластика, который выглядит и ощущается дешёво. Качество сборки тоже хромает – зазоры между панелями кузова часто неровные, что говорит о недостаточном контроле на производстве. Кстати, проблемы есть и с технической начинкой: камеры заднего вида выдают нечёткое, размытое изображение, что осложняет парковку.

Мультимедийная система и вовсе оказалась не адаптирована для российского рынка. В ней отсутствует поддержка русского языка, что делает навигацию по меню неудобной. В довершение ко всему, некоторые владельцы отмечают недостаточную мощность штатной аудиосистемы – звук получается плоским и тихим.

В общем-то, картина складывается не самая радужная. Экономия на покупке через параллельный импорт может обернуться ежедневным дискомфортом из-за откровенно слабых мест в отделке и оборудовании. Получается, что за те же деньги, а иногда и меньшие, покупатель получает автомобиль с иным, зачастую более низким, уровнем комплектации и качества.