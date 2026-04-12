Как Volkswagen и китайцы создали гибрид внедорожника и минивэна

«Рафик» как предчувствие: едем на минивэне из СССР
12 апреля
Новая модель ID.Aura T6 от Volkswagen, созданная в партнёрстве с китайской компанией Xpeng, пытается совместить в одном кузове черты кроссовера и минивэна. Автомобиль получил трёхрядный салон с шестью индивидуальными креслами, расставленными по схеме 2+2+2.

Внешность машины выделяется целым набором современных решений: здесь и полускрытые дверные ручки, и выразительные колёсные арки, и короткие передний с задним свесы. Причём изогнутая линия крыши – это не просто дизайнерский ход, она специально рассчитана на улучшение аэродинамики. Длина кузова достигает примерно пяти метров. В список внешнего оборудования вошли классические боковые зеркала, лидар на крыше и рейлинги, а спереди и сзади автомобиль украшают светящиеся эмблемы.

Технической основой для этого кроссовера стала платформа CEA – результат совместной инженерной работы Volkswagen и Xpeng. Все подробности о силовых установках, ценах и точных сроках выхода на рынок производители обещают раскрыть уже в ближайшее время на одной из предстоящих автовыставок.

Источник:  CarNewsChina
Ушакова Ирина
Фото:Volkswagen
12.04.2026 
