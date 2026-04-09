МолнияЭлектромобильностьЖурнал на домРазборка неделиШиныСкидки на автоРейтингиДневник: Лада ИскраТоварыПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиЭксклюзивАвтоспортНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Мы в соцсетях
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Названы три надежных корейских кроссовера, которые почти не ломаются

Эксперт Житнухин перечислил три надежных корейских кроссовера до 3 млн рублей

Корейские кроссоверы на вторичном рынке могут стать отличным выбором, если знать, на какие модели и модификации обращать внимание. Коммерческий директор маркетплейса Fresh Евгений Житнухин советует присмотреться к трём популярным вариантам от Kia и Hyundai, чья цена не превышает трёх миллионов рублей.

В первую очередь эксперт выделил Kia Sportage четвёртого поколения. По его словам, особенно надёжными считаются версии с атмосферным бензиновым двигателем объёмом 2,0 литра (150 л.с.) и с таким же по объёму дизельным мотором на 185 лошадиных сил. Житнухин отметил, что даже после ста тысяч километров пробега эти силовые агрегаты и сопряжённые с ними коробки передач обычно сохраняют хорошее техническое состояние.

Kia Sportage

Следующей в списке рекомендаций оказалась модель Hyundai Tucson третьего поколения. Её главным козырем Житнухин назвал проверенную АКП, которая заслужила репутацию одной из самых долговечных в своём классе. Правда, за это тоже приходится платить. Зато даже в базе эта машина часто идёт с камерой заднего вида, климат-контролем и подогревом сидений.

Hyundai Tucson

Не обошёл вниманием эксперт и Hyundai Creta второго поколения, которая на нашем рынке продается сейчас под маркой Solaris. Ключевое преимущество этой модели – обновлённый атмосферный двигатель 1.6, который работает в паре с классическим гидромеханическим автоматом, известным своим ресурсом. Владельцы, кстати, часто хвалят Creta за то, что у нее редко возникают проблемы с электрикой и достаточно крепкая подвеска, справляющаяся с нашими дорогами.

Hyundai Creta

  • «За рулем» можно читать и в MAX

Источник:  Автоновости дня
Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Лежнин Роман
Фото:Depositphotos | фирмы-производители
Количество просмотров 7
09.04.2026 
Поделиться:
Оцените материал:
0