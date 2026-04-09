Что делать, если вы стали свидетелем ДТП? Первый шаг, о котором многие забывают

Врач Звонков: Не знаете, как помочь пострадавшему в аварии – лучше не трогайте

Если вы стали очевидцем ДТП, ваши первые действия могут оказаться решающими для спасения жизней. По словам специалистов, в этой ситуации главное – не поддаваться панике и сразу набрать номер экстренной службы 103. Именно звонок в скорую помощь должен быть самым первым шагом, а не попытка самостоятельно вытащить людей из машины или поиск аптечки.

Разговаривая с диспетчером, постарайтесь сообщить как можно больше конкретики. Важно назвать точное или хотя бы приблизительное количество пострадавших, оценить их возраст – взрослый это или ребёнок. Также стоит вкратце описать видимые повреждения: человек в сознании или без, есть ли сильное кровотечение, может ли он двигаться. Всё это диспетчеру нужно, чтобы правильно оценить масштаб происшествия и направить на место нужное количество бригад с необходимым оборудованием.

Очевидец без специальных навыков и знаний может помочь пострадавшим быть в сознании до прибытия медиков. «Если обыватель не знает, с какого боку подойти к пострадавшему, то лучше его вообще не трогать. Если есть кровотечение, надо постараться его остановить. В аптечках машин есть жгуты, там надо посмотреть. Если нет жгутов, значит использовать какие-то подручные средства и самодельные турникеты», – посоветовал эксперт.

Если у пострадавшего не повреждена шея, его можно попробовать перевернуть на бок, чтобы он не захлебнулся рвотными массами и чтобы не запал язык в случае потери сознания, прибавил медик.