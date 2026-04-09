#
МолнияЭлектромобильностьЖурнал на домРазборка неделиШиныСкидки на автоРейтингиДневник: Лада ИскраТоварыПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиЭксклюзивАвтоспортНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Мы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
В продажу вышел новый китайский кроссовер с полным приводом: кто его купит
Продажи новых Audi в России выросли почти в шесть раз: в чем причина роста?

Сергей Целиков: Продажи новых Audi в РФ выросли в 5,5 раза, 80% машин — из Китая

Продажи новых Audi в России показали взрывной рост в первые три месяца 2026 года. По данным аналитического агентства «Автостат», на учёт встало 2339 автомобилей этой марки, что более чем в пять с половиной раз превышает результат аналогичного периода 2025-го, когда было зарегистрировано всего 420 машин.

Лучшие посты в нашем Телеграм-канале:
Интересно, что свыше 80% этих автомобилей имеют китайское происхождение – их собрали на заводах в КНР. Это стало ключевым фактором доступности бренда, который официально покинул российский рынок.

Лидером спроса стал кроссовер Audi Q5: россияне приобрели 1178 таких машин. Для сравнения, годом ранее за весь квартал было продано лишь 70 единиц этой модели. Второе место в рейтинге занял другой компактный внедорожник Q3 с результатом в 350 штук.

Замыкают первую пятёрку модель A5 (344 ед.), а также флагманские кроссоверы Q8 (95 ед.) и Q7 (89 ед.). Вообще, такая динамика – не исключение для премиальных марок, которые сейчас формально в стране не представлены.

  • «За рулем» можно читать и в MAX

Источник:  Телеграм-канал Сергея Целикова
Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Лежнин Роман
09.04.2026
09.04.2026 
Поделиться:
Оцените материал:
0