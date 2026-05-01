Россиянам рассказали, как вернуть подержанное авто с дефектами

Юрист Дмитрий Хрулев объяснил, когда продавец обязан забрать машину

При покупке подержанного автомобиля в салоне или у индивидуального предпринимателя не стоит мириться с поломками.





«За рулем» можно читать и в MAX

Вице-президент ассоциации медиаторов Дмитрий Хрулев разъяснил: закон на стороне покупателя. Обнаружить скрытые дефекты, заниженный пробег или даже навязанную страховку можно в течение 15 дней после сделки. В этот период разрешается требовать полный возврат денег или замену авто.Главная ошибка покупателей – думать, что частник и официальный продавец несут одинаковую ответственность. Это заблуждение. Если машину продает компания, действует Закон о защите прав потребителей. Продавец обязан честно рассказать обо всех недостатках. На практике клиенты часто сталкиваются с обманом в объявлениях, предоплатами и навязыванием лишних услуг.Юрист советует перед покупкой пробить машину по базам ГИБДД и реестру залогов. А при спорах не срываться на крик, а переходить к документам: отправлять письменную претензию, фиксировать переписку и предлагать совместную диагностику. Часто это помогает договориться о скидке или ремонте без суда.Ситуация меняется, если продавец – частное лицо. Здесь уже не действуют правила Закона о защите прав потребителей. Так что покупателю самому придется собирать доказательства, что поломки были еще до покупки. Тогда можно попытаться требовать скидку, бесплатный ремонт или расторжение договора – но только при наличии доказательств. Если договориться не удастся, придется действовать через суд.Медиаторы – это независимые посредники, которые помогают сторонам конфликта (например, покупателю и продавцу автомобиля) договориться мирно, без суда.