Geely Galaxy M7
12 апреля
На рынок вышел новый добротный кроссовер Geely дешевле 2 млн рублей
Geely начала приём заказов на кроссовер Galaxy...
В России перестали продавать популярный кроссовер Chery
12 апреля
В России перестали продавать популярный кроссовер Chery
Кроссовер Chery Tiggo 7L покинул авторынок РФ —...
Li Auto i6
12 апреля
Li Auto продал 100 тысяч экземпляров своей самой дешевой модели всего за полгода
Li Auto выпустила 100-тысячный экземпляр...

Этот китайский кроссовер обошёл Porsche на горной трассе

Новый Audi E7X установил рекорд на треке в Китае, опередив Porsche и Xiaomi

Новый китайский кроссовер Audi E7X установил абсолютный рекорд на специализированной горной трассе, оставив позади даже знаменитый Porsche. Его время – 1 минута 47,93 секунды – стало лучшим в своём классе.

Лучшие посты в нашем Телеграм-канале:
Скорость на «платках» увеличат!
Кроссовер Lada Azimut испытали морозами, солью...
Volkswagen обновил Taigun — «бюджетный Tiguan» для...

Porsche Macan, традиционно считающийся эталоном управляемости среди премиальных SUV, отстал более чем на секунду, показав результат 1:49.09. Третье место с заметным отрывом заняла модель Xiaomi YU7 Max, которой потребовалось 1 минута 52,23 секунды.

Рекомендуем
Сотрудник ГАИ накосячил при оформлении аварии: как взыскать ущерб?

Испытания проходили на новой трассе Asian Mountain Ridge Circuit, открытой только в этом году. Её конфигурация длиной 2,42 километра включает 31 поворот и серьёзный перепад высот в 71 метр, что делает её крайне требовательной к динамике и сцеплению автомобиля.

Под капотом рекордсмена – мощная двухмоторная электрическая установка, суммарная отдача которой достигает 670 лошадиных сил. Благодаря этому кроссовер разгоняется с нуля до сотни всего за 3,97 секунды.

Официальная презентация Audi E7X для широкой публики намечена на Пекинский автосалон в конце апреля, где можно будет увидеть машину вживую.

Источник:  CarNewsChina
Ушакова Ирина
Фото:CarNewsChina
12.04.2026 
