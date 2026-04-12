Этот китайский кроссовер обошёл Porsche на горной трассе

Новый Audi E7X установил рекорд на треке в Китае, опередив Porsche и Xiaomi

Новый китайский кроссовер Audi E7X установил абсолютный рекорд на специализированной горной трассе, оставив позади даже знаменитый Porsche. Его время – 1 минута 47,93 секунды – стало лучшим в своём классе.

Porsche Macan, традиционно считающийся эталоном управляемости среди премиальных SUV, отстал более чем на секунду, показав результат 1:49.09. Третье место с заметным отрывом заняла модель Xiaomi YU7 Max, которой потребовалось 1 минута 52,23 секунды.

Audi E7X

Испытания проходили на новой трассе Asian Mountain Ridge Circuit, открытой только в этом году. Её конфигурация длиной 2,42 километра включает 31 поворот и серьёзный перепад высот в 71 метр, что делает её крайне требовательной к динамике и сцеплению автомобиля.

Audi E7X

Под капотом рекордсмена – мощная двухмоторная электрическая установка, суммарная отдача которой достигает 670 лошадиных сил. Благодаря этому кроссовер разгоняется с нуля до сотни всего за 3,97 секунды.

Официальная презентация Audi E7X для широкой публики намечена на Пекинский автосалон в конце апреля, где можно будет увидеть машину вживую.