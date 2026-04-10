Почему продажи машин привычных марок взлетели в России

Эксперт Целиков назвал причины роста продаж машин глобальных брендов в России

Импорт автомобилей привычных западных и японских марок в Россию в январе-марте действительно вырос, но за этим стоит не столько их триумфальное возвращение, сколько целый набор специфических факторов. Об этом рассказал аналитик рынка Сергей Целиков.

Во-первых, сыграла роль очень низкая база для сравнения. В начале прошлого года, на фоне слухов о возможном возвращении глобальных производителей, сформировалась особая группа покупателей – «ждуны». Многие тогда отложили покупку, рассчитывая на скорое появление знакомых моделей, да и высокие ставки по вкладам заставляли деньги «работать» в банках, а не превращаться в машину. Сейчас эти иллюзии, в основном, развеялись, а доходность по депозитам планомерно снижается, что подталкивает людей тратить накопленное.

Изменение правил утильсбора

Ещё один важный момент – изменение с 1 декабря прошлого года правил расчёта утилизационного сбора. Льготный тариф теперь действует только на машины с двигателем мощностью до 160 л.с., объёмом меньше 3 литров и ввозимые физлицами. По сути, это создало у многих ощущение, что покупка более мощного автомобиля привычной марки в ближайшем будущем может стать ощутимо дороже. Вот люди и поторопились оформить сделки до возможного дальнейшего роста цен.

Потенциал рынка, по мнению эксперта, всё ещё колоссален. Количество автовладельцев, которые пока не пересели на китайские марки, превышает число тех, кто уже это сделал, примерно в 15 раз. Так что спрос на Toyota, Mazda, Volkswagen, Skoda, Honda, BMW и даже Mercedes-Benz по-прежнему огромен. Целиков уверен, что ввоз и продажи этих машин будут продолжаться, хотя темпы роста по сравнению с прошлым годом неизбежно замедлятся.

Опять же из-за статистической базы. В прошлом году доля глобальных брендов на рынке начиналась с скромных 6%, чтобы к концу года плавно добраться до нынешних 15%. Вокруг этой отметки, считает аналитик, показатель теперь и будет колебаться, без резких прорывов вверх.