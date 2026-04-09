Запас хода до 300 км: бренд Cupra показал свой самый компактный электромобиль
Испанский спортивный суббренд Volkswagen Group Cupra официально представил свой самый маленький электромобиль Raval. По сути, эта модель станет «родственницей» будущих Volkswagen ID. Polo и Skoda Epiq, выход которых на европейский рынок запланирован на конец 2026 года.
Лучшие посты в нашем Телеграм-канале:
|
АВТОВАЗ открыл предзаказ на фургоны и минивэны...
|
Законопроект о продаже «красивых» номеров
|
На заводе АГР в Шушарах собран первый Jeland J6
Несмотря на скромную длину чуть больше четырёх метров, Raval удивляет внутренним пространством. Его колёсная база в 2600 миллиметров и багажник объёмом 441 литр выглядят солидно для класса супермини. Приземистый и широкий силуэт машины, кстати, тоже выбивается из привычных канонов сегмента, обещая более уверенную посадку на дороге.
В основе новинки лежит обновлённая платформа MEB+ от концерна Volkswagen. Это бюджетный вариант архитектуры, на которой строятся более крупные электромобили вроде ID.4, но специально адаптированный для компактных и доступных машин с передним приводом.
Покупателям предложат несколько вариантов силовых установок. Базовая версия получит мотор мощностью 114 лошадиных сил и аккумулятор ёмкостью 37 кВт·ч, которого хватит примерно на 300 километров пробега. Флагманская модификация Raval Plus, развивающая 133 л.с., оснащается таким же аккумулятором, но с поддержкой быстрой зарядки мощностью до 88 кВт. В реальности это значит, что севшую до 10% батарею можно будет зарядить до 80% всего за 23 минуты.
