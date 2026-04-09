Запас хода до 300 км: бренд Cupra показал свой самый компактный электромобиль

#
>
Масло для двигателя: 5 ошибок, которые могут прикончить мотор
23 апреля
Соперник для Alpine A290: полностью рассекречен хэтчбек Cupra Raval

Испанский спортивный суббренд Volkswagen Group Cupra официально представил свой самый маленький электромобиль Raval. По сути, эта модель станет «родственницей» будущих Volkswagen ID. Polo и Skoda Epiq, выход которых на европейский рынок запланирован на конец 2026 года.

Несмотря на скромную длину чуть больше четырёх метров, Raval удивляет внутренним пространством. Его колёсная база в 2600 миллиметров и багажник объёмом 441 литр выглядят солидно для класса супермини. Приземистый и широкий силуэт машины, кстати, тоже выбивается из привычных канонов сегмента, обещая более уверенную посадку на дороге.

В основе новинки лежит обновлённая платформа MEB+ от концерна Volkswagen. Это бюджетный вариант архитектуры, на которой строятся более крупные электромобили вроде ID.4, но специально адаптированный для компактных и доступных машин с передним приводом.

Volkswagen Cupra Raval
Покупателям предложат несколько вариантов силовых установок. Базовая версия получит мотор мощностью 114 лошадиных сил и аккумулятор ёмкостью 37 кВт·ч, которого хватит примерно на 300 километров пробега. Флагманская модификация Raval Plus, развивающая 133 л.с., оснащается таким же аккумулятором, но с поддержкой быстрой зарядки мощностью до 88 кВт. В реальности это значит, что севшую до 10% батарею можно будет зарядить до 80% всего за 23 минуты.

Источник:  Carscoops
Ушакова Ирина
Фото: Carscoops
09.04.2026 
Отзывы о Volkswagen Polo (17)

— Хороший автомобиль, советую брать.
Volkswagen Polo  2015
/ срок владения: более 5 лет
Достоинства:
Пока машина на гарантии, то проблемы минимальные.
Недостатки:
По окончанию гарантии может потребоваться ремонт рулевой рейки, повторная замена стоек стабилизаторов. Если обслуживать машину в Ульяновске, то могут некачественно провести ТО и посчитать с хорошей надбавкой от официального дилерского центра.
Комментарий:
Подробный отзыв владельца Volkswagen Polo: https://vc.ru/claim/178148-otzyv-vladelca-volkswagen-polo-o-nedobrosovestnom-vypolnenii-to-v-motom-centr-oficialnom-dilere-marki-v-ulyanovske
+67