26 экспресс-маршрутов автобусов и электробусов работают в столице

Экспресс-маршруты столицы охватывают более 90 районов

Москва продолжает активное развитие наземного городского транспорта. В столице регулярно открываются новые маршруты, а существующие корректируются или удлиняются.

Для быстрых и комфортных поездок по городу работают экспресс-маршруты.

Максим Ликсутов, заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам транспорта и промышленности:

«Ежедневно на экспресс-маршрутах работают более 370 современных автобусов и электробусов. Они обеспечивают комфортные и быстрые поездки для жителей более 90 районов столицы. Продолжаем развитие сети наземного транспорта, как поручил Мэр Москвы Сергей Собянин».

Чем хороши экспресс-маршруты? Они связывают районы там, где не хватает метро и МЦД, и работают в единой связке с магистралями и рельсовым каркасом. Остановки – только у важных соцобъектов и транспортных узлов, поэтому ехать быстрее и приятнее. По скорости экспрессы обгоняют обычные автобусы в 1,5–2 раза, а на Калужском шоссе и вовсе догоняют метро. Для ТиНАО это настоящий прорыв в доступности.

Город постоянно настраивает маршрутную сеть: современные автобусы и электробусы подвозят пассажиров к новым ЖК и станциям, а остановки становятся ближе к дому или работе.

Что сделано за 2025 год?

Скорректировали 17 маршрутов к открытию Троицкой линии метро – автобусы теперь останавливаются прямо у выходов из подземки.

Улучшили транспортную доступность 16 жилых комплексов: обновили 13 маршрутов и запустили новый — № 202.

Позаботились о здоровье: проанализировали подходы к 20+ больницам и поликлиникам, подправили 3 маршрута.

Вместе с областью запустили 25 маршрутов до ближайших городов Подмосковья на современных российских автобусах.

Поставили более 600 новых остановок с комфортными павильонами.

Всего за 2025 год совершено более 1,1 млрд поездок на наземном транспорте. Это на 35 млн больше, чем в 2024-м. Москва едет!