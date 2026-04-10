Представлена третья модель отечественного бренда Volga: подробности о новинке

Volga представляет среднеразмерный кроссовер K40 с двумя вариантами моторов

Бренд Volga представил свою третью модель – среднеразмерный кроссовер Volga K40, который стал настоящим воплощением гармонии между выразительным дизайном, практичностью и передовыми технологиями.

Volga K40

Volga K40 выделяется на фоне конкурентов благодаря своей внешности. Узкая светодиодная оптика, гармонично сочетающаяся с фирменной решёткой радиатора, формирует запоминающийся облик, который легко узнать на дороге. Рельефные линии кузова придают автомобилю динамичность и атлетичность, создавая впечатление движения даже в статичном состоянии. Каждый элемент дизайна тщательно продуман, чтобы подчеркнуть индивидуальность модели и привлечь внимание.

Volga K40

Кроссовер построен на современной технологичной платформе, что позволило создать просторный салон. Длинная колёсная база и продуманная компоновка обеспечивают комфортное размещение водителя и пассажиров, а вместительное багажное отделение делает Volga K40 идеальным выбором для семейных поездок и путешествий. Интуитивно понятное расположение органов управления позволяет водителю быстро находить нужные функции, не отвлекаясь от дороги.

Автомобиль оснащён цифровой приборной панелью с информативной графикой, которая позволяет мгновенно считывать все необходимые данные. Двухзонный климат-контроль заботится о комфортной температуре в салоне, а большая панорамная крыша наполняет интерьер естественным светом, создавая ощущение простора. Многоцветная контурная подсветка добавляет уют в темное время суток, а премиальная аудиосистема с 11 динамиками обеспечивает великолепное качество звука. Передние сиденья с электрорегулировкой и вентиляцией, проекционный дисплей, пакет зимних опций и множество других удобств делают поездки ещё более комфортными и приятными.

Интерьер Volga K40

Volga K40 оборудован множеством электронных систем помощи водителю, которые помогают предотвратить опасные ситуации. В их числе ассистент удержания в полосе, адаптивный круиз-контроль, система распознавания дорожных знаков и система камер кругового обзора. Кроссовер также имеет прочный каркас кузова, шесть подушек безопасности и преднатяжители ремней, что формирует комплексную систему пассивной защиты и обеспечивает высокий уровень безопасности для всех пассажиров.

На выбор предлагается две комбинации бензиновых двигателей и трансмиссий: 1,5-литровый двигатель с турбонаддувом мощностью 147 л.с. в паре с 7-ступенчатой автоматической роботизированной коробкой передач (7DCT) и приводом на передние колеса, или 2-литровый двигатель с турбонаддувом мощностью 200 л.с. в сочетании с 8-ступенчатой автоматической гидромеханической коробкой передач (8AT) и полным приводом.

