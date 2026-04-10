В Россию привезли новый неприхотливый кроссовер Kia всего за полтора миллиона
Kia KX1 теперь можно заказать напрямую из Китая, и его цена многих удивит. На крупных площадках объявлений самый бюджетный вариант этого кроссовера предлагают привезти за 1 490 000 рублей. Получается, что новая модель стоит меньше, чем базовая версия седана Lada Vesta 2026 модельного года, за которую просят от 1 581 000 рублей.
Сравнение с «китайцами» тоже оказывается не в их пользу. Те же Livan X3 Pro или JAC JS3 обойдутся минимум в 1,87 и 1,83 миллиона соответственно. В общем-то, KX1 на этом фоне выглядит редким предложением для тех, кто ищет компактный и недорогой автомобиль повышенной проходимости.
За озвученные полтора миллиона рублей во Владивостоке готовы привезти под заказ версию Sunroof с двухцветным кузовом. В салоне уже будет кожаная отделка сидений и многофункционального руля, климат-контроль, мультимедийный экран и камера заднего вида. Бесключевой доступ, обогрев зеркал и стекла – всё это тоже входит в список оснащения.
Правда, цена сильно зависит от города доставки. В Москве, к примеру, аналогичный автомобиль, но с одноцветной окраской в исполнении Fun Edition, оценивают уже в 1,5 млн. Чем дальше от Дальнего Востока, тем выше стоимость: в Иркутске – от 1,54 млн, в Красноярске – от 1,55 млн, а в европейской части страны цифры начинаются от 1,65-1,69 миллиона рублей. В некоторых городах вроде Тюмени или Перми цена доходит уже до 1,8-1,85 млн.
Если ждать поставки не хочется, готовые автомобили есть в наличии в Екатеринбурге за 1 920 000 рублей и в Железногорске, где ценник взлетает до 2 150 000. Оба кроссовера – это та самая комплектация Sunroof с люком и полным набором опций, просто продаются они уже на месте.
Под капотом у всех привозных KX1 один и тот же силовой агрегат – знакомый многим 1,4-литровый атмосферный двигатель на 100 лошадиных сил. Он работает в паре с вариатором, а привод исключительно передний, поскольку полноприводных модификаций у этой модели не существует в принципе.
Кстати, это уже не первый случай, когда место снятых с производства моделей занимают «китайские» версии. Ранее похожая история произошла с Kia Seltos: вместо калининградских машин теперь продаются аналоги, собранные в КНР. Они чуть просторнее внутри и стоят от 1 622 000 рублей, что, однако, всё равно дороже нового предложения – Kia KX1.
