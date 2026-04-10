Эти надежные кроссоверы не подведут даже спустя годы

Эксперты Fresh назвали самые надёжные подержанные корейские кроссоверы

Подержанный корейский кроссовер может стать отличным выбором для тех, кто ищет надёжность без лишних сложностей. В отличие от многих европейских моделей, где зачастую ставка делается на технологичность, машины из Южной Кореи нередко выигрывают за счёт продуманной простоты и выносливых агрегатов.

Kia Sportage IV: проверенная временем классика

KIA Sportage

Четвёртое поколение Kia Sportage заслужило репутацию одного из самых беспроблемных паркетников на вторичном рынке. Во многом это заслуга базовых силовых установок – атмосферных бензиновых и дизельных моторов объёмом 2,0литра, которые лишены турбонаддува.

По словам коммерческого директора автомобильного маркетплейса Fresh Евгения Житнухина, даже после пробега в 100 тысяч километров двигатели и коробки передач у таких машин обычно остаются в хорошем состоянии.

Автослесарь Денис Хромов подтверждает, что эти агрегаты проходят ресурсные испытания с большим запасом прочности. Кстати, Sportage ещё и медленно теряет в цене, что делает его выгодным приобретением с точки зрения ликвидности.

Hyundai Tucson III: выносливость и практичность

Hyundai Tucson

Третье поколение Hyundai Tucson, построенное на одной платформе со Sportage, предлагает схожие преимущества.

Здесь также высоко ценятся классическая 6-ступенчатая автоматическая трансмиссия, известная своей долговечностью, и те же проверенные 2-литровые моторы.

Корейский кроссовер подкупает не только механикой, но и «честным» оснащением. Такие опции, как камера заднего вида, климат-контроль или подогревы, здесь реализованы надёжно и работают годами. Автоэлектрик Кирилл Семёнов отмечает, что у этих машин простая топология бортовых систем и качественные разъёмы, что сводит к минимуму риск внезапных отказов электроники.

Hyundai Creta II: свежий возраст и понятная техника

Hyundai Creta

Для тех, кто хочет получить автомобиль посвежее, отличным вариантом может стать Hyundai Creta второго поколения. Его главный козырь – знакомый многим по Solaris 1,6-литровый атмосферный бензиновый двигатель, адаптированный под более тяжёлый кузов. Эта техническая простота, по мнению инженера-автомеханика Михаила Лазарева, и есть главное преимущество модели.

При должном обслуживании подвеска и базовая электрика способны отходить большие пробеги без серьёзного вмешательства. Creta – это выбор в пользу предсказуемости и минимальных рисков, идеально подходящий для спокойной городской езды.

В общем-то, даже самые надёжные машины с пробегом требуют внимательного подхода. Всегда стоит проверять историю обслуживания и настороженно относиться к подозрительно низким ценам. Но если ориентироваться на проверенные модификации с атмосферными моторами и классическим автоматом, шансы найти выносливого и практичного корейского помощника действительно высоки.