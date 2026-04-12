Благодатный огонь доставили в московские храмы
Сабина Цветкова, советник заместителя Мэра Москвы по транспорту и депутат Мосгордумы, вместе с командой Транспортного комплекса Москвы приняла участие в ежегодной миссии Фонда Андрея Первозванного по доставке Благодатного огня в храмы столицы.
Сабина Цветкова, председатель Комиссии Мосгордумы по транспорту и развитию дорожно-транспортной инфраструктуры:
– В этом году я впервые вошла в состав делегации Фонда Андрея Первозванного. Для меня это большая честь и великое событие – присутствовать на сошествии Благодатного огня в храме Гроба Господня. И не менее важное и трепетное событие – доставить и поделиться частичкой этой святыни с храмами Москвы. Отдельную благодарность хотелось бы выразить председателю попечительского совета Фонда Андрея Первозванного Якунину Владимиру Ивановичу и директору Бушуеву Владимиру Викторовичу за возможность стать частью такого высокодуховного события
Каждый год накануне Пасхи в иерусалимском Храме Гроба Господня происходит схождение Благодатного огня. Во время торжественного богослужения огонь выносят из храма, и верующие получают возможность передавать его друг другу.
Начиная с 2003 года, доставку Благодатного огня из Иерусалима в Москву взял на себя Фонд Андрея Первозванного. С тех пор эта традиция обрела всенародный масштаб: миллионы православных христиан в России ежегодно наблюдают за прямой трансляцией из Храма Гроба Господня.
В этом году специальный рейс доставил Благодатный огонь в Москву 11 апреля. Делегацию, как и прежде, возглавляет председатель попечительского совета Фонда Андрея Первозванного Владимир Иванович Якунин.
Московский транспорт традиционно заботится о комфорте верующих в пасхальные дни: запускаются дополнительные автобусы до храмов и мемориалов. Кроме того, ежегодно в пасхальную ночь продлевается работа метро, Московского центрального кольца, автобусов, электробусов и трамваев.
