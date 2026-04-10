Гололед вместо тепла: как не потерять контроль, если уже стоит летняя резина

Эксперты НАС и юристы предупреждают об опасности летних шин в апреле

Весенняя погода в Москве вновь показала свой переменчивый характер, резко сменив тепло на снегопад и гололёд. Многие водители, поспешившие переобуть машины, теперь ездят по скользким дорогам на летней резине, что эксперты называют прямой угрозой безопасности.

Дело в том, что при околонулевых температурах состав летней резины дубеет на молекулярном уровне. Она теряет эластичность, а значит, и сцепление с дорогой – пятно контакта уменьшается, а тормозной путь вырастает. По сути, автомобиль становится менее управляемым и более опасным. «На летней резине в холод даже электронные системы стабилизации не могут компенсировать потерю сцепления», – пояснил инженер-автомеханик Михаил Лазарев. Коэффициент трения падает настолько, что машина продолжает скользить, несмотря на срабатывание ABS.

Опасные участки дорог весной

Особенно коварными в межсезонье становятся конкретные участки пути. Мосты и эстакады, которые обдуваются ветром со всех сторон, покрываются льдом почти мгновенно. В тени зданий или деревьев асфальт не прогревается солнцем, и ледяная корка может сохраняться целый день. А на перекрёстках из-за постоянных торможений других машин образуется настоящий ледяной каток, накатанный до зеркального блеска.

Кстати, ситуацию часто усугубляет пренебрежение весенним техобслуживанием. Изношенные тормозные колодки в паре с «дубовыми» шинами – это верный способ врезаться в кого-нибудь на скользкой дороге. Многие верят, что полный привод как-то поможет в гололёд, но это опасное заблуждение: он помогает только тронуться и разогнаться, но никак не сокращает тормозной путь.

Последствия выходят за рамки ДТП

Желание сэкономить, купив б/у шины или отложив визит в сервис, может в итоге вылиться в куда более серьёзные траты. Если вы попадёте в аварию на резине не по сезону, страховая компания, выплатив компенсацию потерпевшим, может попытаться взыскать эти деньги с вас в порядке регресса. «Юридически это непросто, но нервы вам это точно испортит», – отметил юрист по ДТП Олег Зорин. Кроме того, после ДТП неизбежно вырастет стоимость полиса ОСАГО из-за испорченного коэффициента бонус-малус.