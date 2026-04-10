Проходит по льготному «утилю»: надежный семейный кроссовер снова доступен в РФ

Chevrolet Captiva возвращается в РФ с ценой от 2,15 млн рублей

Chevrolet Captiva, когда-то хорошо знакомый российским покупателям, снова появился в продаже, хотя и неофициально. Цены на этот семейный кроссовер, судя по объявлениям на популярных площадках, оказались ниже, чем на актуальные китайские модели вроде Haval или Tenet.

К примеру, свежий Haval M6 2026 модельного года с роботом оценивается почти в 2,35 млн рублей. Более статусный и крупный F7 начинается от 2,85 млн, а за семиместный Tenet T8 просят минимум 3,63 млн. На этом фоне предложение из Твери выглядит привлекательно: дилер готов привезти новую Captiva в топовой версии Premier за 2,15 млн. В комплектацию, по его словам, входит кожаный салон и руль, светодиодные фары, двухзонный климат-контроль, камера кругового обзора, а также медиацентр с большим вертикальным экраном.

Предложения в разных городах

Похожие машины, правда, чуть дороже, можно найти и в других регионах. В подмосковном Одинцово за 2,35 млн готовы доставить такой же автомобиль из ОАЭ, а в Химках за 2,43 млн продают экземпляр 2021 года прямо со стоянки.

Совсем свежие кроссоверы 2025-2026 годов предлагают под заказ в дальневосточных и сибирских городах: от 2,48 млн в Благовещенске до 2,784 млн в Тюмени.

Chevrolet Captiva

В Иркутске, кстати, есть в наличии Captiva 2023 года. Это тоже семиместная Premier с подогревом сидений, датчиками света и дождя, люком и полным комплектом электронных помощников для комфортной езды.

Технические характеристики модели

Независимо от года выпуска и города продажи, все эти Каптивы оснащены одним и тем же силовым агрегатом. Речь идёт о бензиновом турбомотороре объёмом 1,5 литра (Daewoo S-TEC III LJO), который выдаёт 147 л.с. В паре с ним работает вариатор, а привод – исключительно передний.