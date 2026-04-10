Новый кроссовер с проверенным мотором уже едет к дилерам
На модель Belgee X50+ начали принимать заказы в Беларуси, сообщила пресс-служба предприятия. Автомобиль получил сертификат ОТТС и скоро поступит в дилерскую сеть во всех регионах страны.
Габариты новинки вполне типичны для своего класса: длина составляет 4 380 миллиметров при колёсной базе в 2 600 мм. Ширина автомобиля – 1810 мм, а высота – 1615. Дорожный просвет, или клиренс, заявлен на уровне 182 миллиметров, что должно обеспечить неплохую проходимость.
Под капотом у этой модели установлен 1,5-литровый бензиновый турбомотор с четырьмя цилиндрами и системой прямого впрыска. Вообще, этот агрегат для бренда новый, но он уже успел хорошо зарекомендовать себя на моделях Geely. В паре с ним работает семиступенчатая роботизированная коробка передач преселективного типа, которая использует «мокрое» двойное сцепление.
