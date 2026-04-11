Эта система вычислит пьяного водителя ещё до того, как он сядет за руль

Учёные создали систему, определяющую опьянение по походке с точностью 93%

Искусственный интеллект теперь может распознать нетрезвого человека по тому, как он идёт. Разработка принадлежит исследователям из Национального университета Колумбии, которые обучили нейросеть анализировать видеозаписи с камер наблюдения.

Суть метода довольно проста: система отслеживает 20 ключевых точек на теле человека – суставы рук, ног, положение головы и таза. Алгоритм оценивает скорость, ритм и симметрию движений, сравнивая их с эталонной походкой трезвого человека. Любые отклонения, вроде шатания, необычной постановки стоп или замедленной реакции, становятся сигналом.

Точность системы, по заявлению учёных, достигает впечатляющих 93%. Это значит, что в девяти случаях из десяти ИИ правильно определит, что человек выпил. Технология уже прошла тестирование на реальных записях, где люди добровольно употребляли алкоголь.

Практическое применение такой разработки очевидно – её можно интегрировать в системы безопасности на парковках, у входа в бары или на АЗС. Камера, заметившая подозрительную походку у человека, направляющегося к машине, могла бы автоматически отправлять предупреждение службе охраны или даже блокировать запуск двигателя через специальное приложение.

При этом авторы подчёркивают, что их цель – не наказание, а профилактика. Главная идея в том, чтобы не допустить саму возможность управления автомобилем в нетрезвом состоянии, предотвратив потенциальную аварию ещё до её возникновения. Технология рассматривается как дополнительный, неинвазивный инструмент, который работает на опережение.

Впрочем, у системы есть и ограничения. Она может ошибиться, если человек просто устал, болен или имеет особенности опорно-двигательного аппарата. Учёные продолжают работу, чтобы научить ИИ отличать алкогольное опьянение от других состояний, влияющих на моторику.