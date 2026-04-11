Эта система вычислит пьяного водителя ещё до того, как он сядет за руль
Искусственный интеллект теперь может распознать нетрезвого человека по тому, как он идёт. Разработка принадлежит исследователям из Национального университета Колумбии, которые обучили нейросеть анализировать видеозаписи с камер наблюдения.
Суть метода довольно проста: система отслеживает 20 ключевых точек на теле человека – суставы рук, ног, положение головы и таза. Алгоритм оценивает скорость, ритм и симметрию движений, сравнивая их с эталонной походкой трезвого человека. Любые отклонения, вроде шатания, необычной постановки стоп или замедленной реакции, становятся сигналом.
Точность системы, по заявлению учёных, достигает впечатляющих 93%. Это значит, что в девяти случаях из десяти ИИ правильно определит, что человек выпил. Технология уже прошла тестирование на реальных записях, где люди добровольно употребляли алкоголь.
Практическое применение такой разработки очевидно – её можно интегрировать в системы безопасности на парковках, у входа в бары или на АЗС. Камера, заметившая подозрительную походку у человека, направляющегося к машине, могла бы автоматически отправлять предупреждение службе охраны или даже блокировать запуск двигателя через специальное приложение.
При этом авторы подчёркивают, что их цель – не наказание, а профилактика. Главная идея в том, чтобы не допустить саму возможность управления автомобилем в нетрезвом состоянии, предотвратив потенциальную аварию ещё до её возникновения. Технология рассматривается как дополнительный, неинвазивный инструмент, который работает на опережение.
Впрочем, у системы есть и ограничения. Она может ошибиться, если человек просто устал, болен или имеет особенности опорно-двигательного аппарата. Учёные продолжают работу, чтобы научить ИИ отличать алкогольное опьянение от других состояний, влияющих на моторику.
