Месть бывшей с помощью кислоты обошлась жителю Камчатки в 316 тысяч рублей

Елизовская прокуратура направила в суд дело о повреждении автомобиля кислотой

Елизовская прокуратура завершила расследование и направила в суд уголовное дело против 31-летнего местного жителя. Его обвиняют в умышленном повреждении чужого имущества, причинившем крупный ущерб – это статья 167 УК РФ.

По версии следствия, всё началось с бытового конфликта летом прошлого года. Мужчина решил отомстить своей бывшей сожительнице после того, как та забросала яйцами его машину и входную дверь. В ответ он взял банку с едкой жидкостью, приехал к её дому и вылил содержимое на кузов автомобиля женщины.

Нанесенный ущерб эксперты оценили более чем в 316 тысяч рублей. Правда, позже обвиняемый извинился перед потерпевшей и полностью компенсировал ей эти расходы.

Несмотря на возмещение убытков, уголовное дело было составлено и теперь направлено мировому судье Елизовского судебного района для рассмотрения по существу.

Источник:  Прокуратура Камчатского края
Лежнин Роман
Фото:кадр из х/ф "Отряд самоубийц", реж. Д. Эйер, 2016 г.
11.04.2026 
