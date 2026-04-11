Месть бывшей с помощью кислоты обошлась жителю Камчатки в 316 тысяч рублей

Елизовская прокуратура направила в суд дело о повреждении автомобиля кислотой

Елизовская прокуратура завершила расследование и направила в суд уголовное дело против 31-летнего местного жителя. Его обвиняют в умышленном повреждении чужого имущества, причинившем крупный ущерб – это статья 167 УК РФ.

По версии следствия, всё началось с бытового конфликта летом прошлого года. Мужчина решил отомстить своей бывшей сожительнице после того, как та забросала яйцами его машину и входную дверь. В ответ он взял банку с едкой жидкостью, приехал к её дому и вылил содержимое на кузов автомобиля женщины.

Нанесенный ущерб эксперты оценили более чем в 316 тысяч рублей. Правда, позже обвиняемый извинился перед потерпевшей и полностью компенсировал ей эти расходы.

Несмотря на возмещение убытков, уголовное дело было составлено и теперь направлено мировому судье Елизовского судебного района для рассмотрения по существу.