Месть бывшей с помощью кислоты обошлась жителю Камчатки в 316 тысяч рублей
Елизовская прокуратура завершила расследование и направила в суд уголовное дело против 31-летнего местного жителя. Его обвиняют в умышленном повреждении чужого имущества, причинившем крупный ущерб – это статья 167 УК РФ.
По версии следствия, всё началось с бытового конфликта летом прошлого года. Мужчина решил отомстить своей бывшей сожительнице после того, как та забросала яйцами его машину и входную дверь. В ответ он взял банку с едкой жидкостью, приехал к её дому и вылил содержимое на кузов автомобиля женщины.
Нанесенный ущерб эксперты оценили более чем в 316 тысяч рублей. Правда, позже обвиняемый извинился перед потерпевшей и полностью компенсировал ей эти расходы.
Несмотря на возмещение убытков, уголовное дело было составлено и теперь направлено мировому судье Елизовского судебного района для рассмотрения по существу.
