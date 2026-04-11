Как не «убить» тормоза на тяжелом внедорожнике: инструкция от механиков
11 апреля
Полный привод и классический автомат — отличный кроссовер за полтора миллиона
Эксперт «За рулем» перечислил сильные и слабые стороны Hyundai Creta с пробегом

На российском рынке представлено огромное количество кроссоверов от различных брендов по самым различным ценам.

И полтора миллиона рублей – это вроде бы уже небольшая сумма, которая сильно сужает выбор машин, особенно с полным приводом и от известных марок. Поэтому к выбору нужно подойти со всей серьезностью.

В этом помог эксперт «За рулем» Сергей Зиновьев, подобрав несколько действительно достойных кроссоверов в пределах полутра миллионов рублей. Один из них – Hyundai Creta.

Hyundai Creta
Мнение эксперта

Сергей Зиновьев, эксперт «За рулем»:

– Крету первого поколения продавали с 2016 года. Треть машин на вторичке – 4×4. Варианты дешевле 1,5 млн рублей есть, но с большими пробегами либо с дефектами.

Машина добротная, способна на 300 тысяч км без дорогостоящего ремонта. Моторы 1.6 и 2.0 – атмосферные, с распределенным впрыском. Коробки передач – гидроавтомат (им оснащено 85% машин 4×4) или механика.

Моторам свойственно возникновение задиров, в том числе на малых пробегах, и масложор как одно из проявлений. Приводит к этому небрежное обслуживание и игнорирование первичных признаков разрушения нейтрализатора. Скверное топливо – тоже.

К коробкам передач вопросов немного. Автоматы A6GF1/A6MF2 относятся к числу лучших и проезжают порой свыше 300 тысяч км.

Есть принудительная блокировка муфты (на скорости до 30 км/ч), причем муфта долго терпит пробуксовки. Однако под нагрузками быстро изнашиваются шлицы промежуточного вала, иногда ранее 100 тысяч км.

Подвеска жизнестойкая, слабы лишь стойки стабилизатора. Мелкие поломки – в пределах нормы для «бюджетника». Коррозия проявляется рановато, особенно на двери багажника. Сколы и царапины лучше залечивать сразу.

Интерьер Hyundai Creta

Лежнин Роман
Фото:Hyundai
11.04.2026 
Отзывы о Hyundai Creta (12)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
Hyundai Creta  2017
/ срок владения: 3 - 5 лет
Достоинства:
Качество, удобство, комфорт.
Недостатки:
Пока нет. Но если придраться, то маленький багажник.
Комментарий:
Владел Хендай Акцент, потом Солярис, потом взял Кия Церато, После Хендай Крета. Отзыв по владению 4 года. Машина полный улет, не знаю куда еще гнаться, когда по нынешним ценам машина удовлетворяет полностью. Брать дороже и комфортнее? Не хочу отдавать за железку 3-4 миллиона. Даже если хотел поменять на Туссан, то отдав за машину 2 миллиона я потерял бы половину комфорта из комплектации, а это не очень хочется. Китайцев не рассматриваю, и даже слушать не хочу, что не говори, а сравнивать эти ржавые громыхалки нечего. Есть у друзей и знакомых, покатался, знаю. Машина проходит обслуживание у дилера, проблем нет. Есть что было бы, то с удовольствием поделился бы. Проехал по бездорожью, ездил по степям на охоту, негде не подвела. И даже намеков не было где-то застрять, хотя передний привод. Если кто и пишет отрицательные отзывы, то нужно по проблеме обратится к дилеру, потому что все бывает, нужно смотреть. Я всегда рассматриваю только Хендай, и остановился на нем, потому что поменял уже 3 машины, и никогда проблем не было. Считаю, что это надежный семейный автомобиль. Хочется большего, но цены просто пипец, поэтому довольствуемся этим)))
+8