Самые выгодные и надежные кроссоверы 4х4 — рейтинг «За рулем»

Почему машины Лада сохраняют остаточную стоимость лучше «китайцев»
6 апреля
Почему машины Лада сохраняют остаточную стоимость лучше «китайцев»
Полный привод недорого: выбираем надежный кроссовер за 1,5 млн

  • Субкомпактные кроссоверы 4×4
  • Возраст: 8–10 лет
  • Пробег: 100–200 тысяч км
  • Цена: до 1,5 млн рублей

Некоторые вроде бы достойные модели мы не рассматриваем. В частности, Nissan Qashqai и Mitsubishi ASX. Полный привод у них сочетается исключительно с вариатором, которому «внедорожье», по сути, противопоказано. А это серьезный недостаток.

Ford EcoSport

Длина 4325 мм, клиренс 200 мм, багажник 354 л

Продавали до 2018 года. Цены машин 8–10 лет очень располагающие: от 900 тысяч рублей. Полноприводные, впрочем, дороже: 1,1–1,7 млн. И они дефицит, лишь пятая часть ЭкоСпортов – 4×4.

Полный привод – только при двухлитровом моторе. Алюминиевый 140‑сильный агрегат серии Duratec Ti-VCT конструктивно близок к фокусовским моторам 1.6. Основные недостатки: нетерпимость к плохому топливу и отсутствие гидрокомпенсаторов. Служит 300 тысяч км, а сочетается с механикой или гидроавтоматом 6F35, которые при благоприятном раскладе держатся столько же.

Подвеска жесткая и склонна к «козлению», но без явных слабостей. Если смириться с дешевым пластиком в салоне, плохой обзорностью и невнятной работой климатической установки, то EcoSport – гармоничная, хорошо оснащенная и надежная машина. Кузов недурно противостоит коррозии. Багажник только маловат – в реальности около 300 л.

ВЕРДИКТ. При такой цене – неплохой выбор.

Hyundai Creta

Длина 4270 мм, клиренс 190 мм, багажник 402 л

Крету первого поколения продавали с 2016 года. Треть машин на вторичке – 4×4. Варианты дешевле 1,5 млн рублей есть, но с большими пробегами либо с дефектами.

Машина добротная, способна на 300 тысяч км без дорогостоящего ремонта. Моторы 1.6 и 2.0 – атмосферные, с распределенным впрыском. Коробки передач – гидроавтомат (им оснащено 85% машин 4×4) или механика.

Моторам свойственно возникновение задиров, в том числе на малых пробегах, и масложор как одно из проявлений. Приводит к этому небрежное обслуживание и игнорирование первичных признаков разрушения нейтрализатора. Скверное топливо – тоже.

К коробкам передач вопросов немного. Автоматы A6GF1/A6MF2 относятся к числу лучших и проезжают порой свыше 300 тысяч км.

Есть принудительная блокировка муфты (на скорости до 30 км/ч), причем муфта долго терпит пробуксовки. Однако под нагрузками быстро изнашиваются шлицы промежуточного вала, иногда ранее 100 тысяч км.

Подвеска жизнестойкая, слабы лишь стойки стабилизатора. Мелкие поломки – в пределах нормы для «бюджетника». Коррозия проявляется рановато, особенно на двери багажника. Сколы и царапины лучше залечивать сразу.

ВЕРДИКТ. Хорошая машина, но завышенные цены.

Зиновьев Сергей
Фото:фирмы-производители и «За рулем»
06.04.2026 
