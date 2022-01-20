Ford EcoSport: 4 преимущества и пара недостатков

Новым кроссовер был дороговат, зато на вторичном рынке цены разумные. А список слабых мест короткий - вот только робот подкачал.

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Ecosport разработан бразильским отделением Форда, по ряду комплектующих совпадает с Фиестой. Выпускали в Татарстане.

Полноприводная версия (с двухлитровым мотором) у нас редка.

Рестайлинг (2018) до нас дойти успел, привнеся вариант с новым мотором 1.5, но почти сразу Ford свернул продажи легковых машин в России.

Ford EcoSport

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Достоинства

Очень надежный, если не считать роботизированную коробку.

По цене близок к Дастеру, но лучше по комфорту и оснащению.

Хорошая управля­емость.

Неплох на бездорожье.

Недостатки

Размерами меньше Дастера, багажник очень скромный (310 л).

Посредственная обзорность.

Багажник несолидный. Дверь открывается в сторону, отсюда провисание и затрудненное закрывание в холода.

Моторы

Базовый Duratec 1.6 (122 л.с.) относится к числу самых удачных моторов. Неприхотлив, но бензин АИ‑92 не любит — от него портятся свечи, может «загнуться» топливный насос. В остальном беспроблемный мотор с ресурсом свыше 350 тысяч км.

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Двухлитровый (140 л.с.) с цепным приводом ГРМ не менее стоек, но более капризен. Топливная система также любит качественный АИ‑95, иногда хандрит система зажигания, засоряется клапан EGR, на больших пробегах начинается жор масла. Слабыми звеньями называют термостат, катушки зажигания, датчики кислорода и массового расхода воздуха. Но все чинится — и относительно недорого. Цепь живет не менее 200 тысяч км.

Пришедший с рестайлингом агрегат 1.5 (123 л.с.) — три цилиндра и куча передовых решений, что наводит на размышления. Эксплуатационные особенности не изучены, поскольку пробеги машин с такими моторами пока невелики. Отзывы владельцев единичны. Но он без наддува, так что в теории можно рассчитывать на отсутствие проблем до 120–150 тысяч пробега и ресурс свыше 200 тысяч км.

Коробки передач

К механическим коробкам — 5 и 6 ступеней под разные моторы — вопросов никаких. Автомат 6F35 родственен джиэмовскому 6Т45, но благодаря модернизации более крепок и надежен. Толчки и рывки, увеличенные паузы при переключениях со второй на третью передачу часто успешно лечатся заменой масла в сочетании с перепрошивкой. Зимой агрегату необходим прогрев без высоких нагрузок. Ресурс оценивают в 250 тысяч км.

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Автомат сочетается только с мотором 2.0 — комбинация столь же редкая, как и 2.0 с МКП.

Мотору 1.6 полагался робот PowerShift (Getrag). Он не снискал доверия ни на одной из моделей Форда и изрядно подмочил репутацию бренда. Мог огорчить на ничтожных пробегах 30–50 тысяч км — дерганой работой, быстрым износом сцепления и сбоями управляющего блока. Недостатки отчасти компенсируются сравнительно простым и недорогим ремонтом, а 200–250 тысяч км при бережном обращении он все-таки выдерживает.

Эксплуатационные болячки

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К элементам подвески, рулевого управления, тормозной системы замечаний нет. Подвеска жесткая и слегка «козлящая». Регулярная езда по ямам и кочкам ускоряет износ.

Много нареканий к работе печки: одна нога мерзнет, другая жарится. Кондиционер работает по схожей схеме — водителю холодно, пассажиру жарко.

Странности комплектации: может быть парктроник и Bluetooth с голосовым управлением, но нет поручней над дверями, что многим затрудняет посадку. При которой, кстати, постоянно пачкается одежда.

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Euro NCAP 2013: четыре звезды. Водитель/пассажир 93%, ребенок 77%, пешеход 58%, системы безопасности 55%.

Самое массовое предложение на вторичке: EcoSport 1.6, робот, 4×2

Оптимальный выбор: EcoSport 1.6, МКП, 4×2

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Фото: Ford