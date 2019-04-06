Ford EcoSport после 16 500 км: все досадные мелочи

Полугодовой испытательный тест редакционного кроссовера Ford EcoSport закончился вместе с зимой. Автомобиль не ломался, исправно заводился в мороз, покорил быстрым прогревом салона. Но кое-какие претензии к нему все-таки возникли.

Ford Ecosport
Ford Ecosport

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Ford EcoSport

Изготовитель — «Соллерс — Набережные Челны»
Год выпуска — 2018
В эксплуатации «За рулем» — с августа 2018 года
Пробег на момент отчета — 16 500 км
Публикация в ЗР № 12, 2018

Я убедился, что не оставил в салоне и багажнике (благо, в нем нет даже подполья) личных вещей, передал мастеру-приемщику документы и бросил прощальный взгляд на серый Ford EcoSport. Вроде бы только вчера я забирал его с дилерской стоянки, а сегодня на одометре ЭкоСпорта намоталось еще 12 000 км, а мой бумажник облегчился на 57 500 рублей, которые мы с Фордом оставили на запра­вках. Прошло полгода.

Если не вдаваться в детали, вроде бы все хорошо. EcoSport не ломался, без роптаний заводился в лютые по меркам средней полосы —20 °C, покорял быстрым прогревом салона и вообще делал всё, что от него требовалось. Однажды мне даже удалось перевезти в нем не слишком гибкие трехметровые листы потолочного сайдинга. Напомню, что длина ЭкоСпорта — 4,3 метра, а колесная база — всего два с половиной.

Интерьер ЭкоСпорта — это достойная эргономика, неплохие материалы отделки и современная мультимедийка с классным звучанием. Сиденья и руль — без следов износа. А центральный туннель после 10 000 км «заговорил» на неровностях.
Интерьер ЭкоСпорта — это достойная эргономика, неплохие материалы отделки и современная мультимедийка с классным звучанием. Сиденья и руль — без следов износа. А центральный туннель после 10 000 км «заговорил» на неровностях.

И все-таки, если подходить к ЭкоСпорту с каким-никаким автомобильным бэкграундом и оглядкой на ценник, вопросов возникает масса. Почему городской расход 2-литровой рядной «четверки» может достигать 14–15 литров на сотню? Почему система бесключевого доступа зимой работает по графику «сутки через трое»? И самое главное: какой гений придумал эту странную пятую дверь? С времен предыдущего материала о жизни ЭкоСпорта я невзлюбил ее еще сильнее.
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О первой причине я уже рассказывал: чтобы загрузить в багажник пакеты с продуктами, понадобится не меньше метра за задним бампером, так что заезжать в парковочный слот перед супермаркетом лучше передом. Второй момент — кожух запаски. Поскольку датчики парктроника и объектив камеры заднего вида расположены ниже — на бампере, несложно припечатать кого-нибудь, сдавая задним ходом. Кстати, достать запаску из кожуха не легче, чем рыбку из пруда.

Думаете, это все беды, которые способно привнести в вашу жизнь одно неудачное решение? Как бы не так! Во время вечернего снегопада (EcoSport разрабатывали в Бразилии и, при всем уважении к покупателю, не могли учесть этот момент) на кожухе образуется маленький, но злой сугробик, ночью слегка подмораживает — и наутро вы обнаруживаете, что задний стеклоочиститель завяз во льдах, как муха в янтаре. Даже если вы нечасто пользуетесь салонным зеркалом, это не здóрово.

Штатной защиты поддона картера нет, но 180 мм клиренса достаточно для умеренного бездорожья. При желании защиту можно установить у дилера.
Штатной защиты поддона картера нет, но 180 мм клиренса достаточно для умеренного бездорожья. При желании защиту можно установить у дилера.

Будь «юбка» под передним бампером чуть короче, осталась бы цела. В нынешнем варианте EcoSport цепляет ею практически каждый бордюр. А покупать кроссовер и не подъезжать к бордюру — это как-то странно.
Будь «юбка» под передним бампером чуть короче, осталась бы цела. В нынешнем варианте EcoSport цепляет ею практически каждый бордюр. А покупать кроссовер и не подъезжать к бордюру — это как-то странно.

Выбирая между 1,5-литровым трехцилиндровым двигателем Dragon и 2-литровой «четверкой» Duratec, предпочту первый. «Трешка» не вибронагружена, ощутимо экономичнее и тоже переваривает 92‑й бензин.
Выбирая между 1,5-литровым трехцилиндровым двигателем Dragon и 2-литровой «четверкой» Duratec, предпочту первый. «Трешка» не вибронагружена, ощутимо экономичнее и тоже переваривает 92‑й бензин.

Если дойдя до этого абзаца, вы заподозрили, что мне не понравился EcoSport, - это не так. Я ему сочувствую. Не считая вышеупомянутых минусов и завышенной на 150 000–200 000 рублей цены (наш Ford, в максимальной комплектации, тянет на полтора миллиона), вполне конкурентоспособный кроссовер: с приятным интерьером, хорошо настроенным шасси, адекватным дорожным просветом (180 мм) и толковой полноприводной трансмиссией. Водить EcoSport зимой — удовольствие. Муфта не страдает перегревом и толково обращается с крутящим моментом.

Пробег машины перевалил за 15 000 км, и я посетил первое плановое ТО. Регламент ТО‑1 стандартный: замена масла и фильтров, контроль и, при необходимости, долив рабочих жидкостей. Ну и общий «терапевтический» осмотр — в нашем случае он не выявил никаких неисправностей.

Да, время от времени EcoSport поскрипывает подвеской на «лежачих полицейских», но затем все приходит в норму. На втулки стабилизатора я грешил зря.

Дилер «Рольф Химки» оставил приятное впечатление. Я приехал по записи, в течение десяти минут передал автомобиль в работу и спустя пару часов получил обратно — чистый, с полным набором старых фильтров в багажнике и ощущением, что мне здесь действительно рады. Особое отношение к журналистам? Едва ли. Ю.С.Импекс на Дубнинской, где я «переобувался» на зиму, куда нерасторопнее. Сорок минут задержки на приемке (зачем тогда предварительная запись?) и два с половиной часа на работу. Без мойки.

Зимой мой коллега Саша Виноградов за рулем Форда принял участие в Ралли МАДИ. В оценках ездовых качеств мы совпали: у ЭкоСпорта хорошее шасси, достаточная энергоемкость подвески и вяленький автомат, провоцирующий 2-литровый мотор на лютый расход топлива. А еще нужно привыкать к приводу педали тормоза.
Зимой мой коллега Саша Виноградов за рулем Форда принял участие в Ралли МАДИ. В оценках ездовых качеств мы совпали: у ЭкоСпорта хорошее шасси, достаточная энергоемкость подвески и вяленький автомат, провоцирующий 2-литровый мотор на лютый расход топлива. А еще нужно привыкать к приводу педали тормоза.

Конечно, такой объем снега задний дворник не обездвижит, но после сильного снегопада с ночным перепадом температур вызволить его из снежно-ледового плена непросто.
Конечно, такой объем снега задний дворник не обездвижит, но после сильного снегопада с ночным перепадом температур вызволить его из снежно-ледового плена непросто.

Ожидая автомобиль с техобслуживания, я изучил каждый квадратный сантиметр «Рольфа». Дело было в декабре, но в шоу-руме помимо обновленных ­стояли еще дорестайлинговые ЭкоСпорты — их производство в Набережных Челнах свернули в мае. Думаете, на эти экземпляры какой-то «вкусный» дисконт? Увы и ах!

Именно ценовая политика душит продажи ЭкоСпорта. При цене на уровне Креты многие смирились бы со специфической пятой дверью. А что до высокого расхода, то можно предпочесть полуторалитровую версию и укладываться в 10 литров на сотню.

Расходы на эксплуатацию и обслуживание (4600–16 500 км)*

Расходы на содержание 68 470 руб.
Из них на бензин (АИ-92, АИ-95, средний расход 11,7 л/100 км) 57 470 руб.
ТО-15 000 км 11 000 руб.
Стоимость 1 км пробега 5,75 руб.

* Без учета транспортного налога, а также расходов на полисы ОСАГО и каско.

Не стоит сильно пугаться стоимости километра пробега: она рассчитана сразу после ТО‑1 (11 000 рублей) и вплоть до ТО‑2 будет постепенно снижаться, приближаясь к прежним пяти рублям. Разумеется, если топливо не сильно подорожает.


Ford EcoSport после 16 500 км: все досадные мелочи

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Ford EcoSport после 16 500 км: все досадные мелочи
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Отзывы о Ford Ecosport (3)

Ford 2017 / срок владения до 6 месяцев

Достоинства:

Год выпуска: 2018 (почему-то невозможно задать этот год через выпадающий список на сайте), обновленная версия. Полный привод, высокий клиренс, классический автомат, логичная работа полного привода, превосходная управляемость, хороший разгон, удобная посадка, прекрасная эргономика водительского ме...

Недостатки:

Слегка укороченные щётки лобового стекла (и отсюда неполная зона очистки), микроскопический дисплей бортового компьютера.

Комментарий:

Приобрели чуть менее полугода назад EcoSport 4AW AT 2.5 бензин, 150 л.с. До этого был опыт эксплуатации нескольких европейских и японских машин (включая паркетники), а также Ford Kuga. По ощущению управление обновленным EcoSport близко к Куге. Отличная управляемость, есть ощущение связи с колесам...

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