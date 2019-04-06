Ford EcoSport после 16 500 км: все досадные мелочи

Ford EcoSport
Изготовитель — «Соллерс — Набережные Челны»
Год выпуска — 2018
В эксплуатации «За рулем» — с августа 2018 года
Пробег на момент отчета — 16 500 км
Публикация в ЗР № 12, 2018
Я убедился, что не оставил в салоне и багажнике (благо, в нем нет даже подполья) личных вещей, передал мастеру-приемщику документы и бросил прощальный взгляд на серый Ford EcoSport. Вроде бы только вчера я забирал его с дилерской стоянки, а сегодня на одометре ЭкоСпорта намоталось еще 12 000 км, а мой бумажник облегчился на 57 500 рублей, которые мы с Фордом оставили на заправках. Прошло полгода.
Если не вдаваться в детали, вроде бы все хорошо. EcoSport не ломался, без роптаний заводился в лютые по меркам средней полосы —20 °C, покорял быстрым прогревом салона и вообще делал всё, что от него требовалось. Однажды мне даже удалось перевезти в нем не слишком гибкие трехметровые листы потолочного сайдинга. Напомню, что длина ЭкоСпорта — 4,3 метра, а колесная база — всего два с половиной.
И все-таки, если подходить к ЭкоСпорту с каким-никаким автомобильным бэкграундом и оглядкой на ценник, вопросов возникает масса. Почему городской расход 2-литровой рядной «четверки» может достигать 14–15 литров на сотню? Почему система бесключевого доступа зимой работает по графику «сутки через трое»? И самое главное: какой гений придумал эту странную пятую дверь? С времен предыдущего материала о жизни ЭкоСпорта я невзлюбил ее еще сильнее.
О первой причине я уже рассказывал: чтобы загрузить в багажник пакеты с продуктами, понадобится не меньше метра за задним бампером, так что заезжать в парковочный слот перед супермаркетом лучше передом. Второй момент — кожух запаски. Поскольку датчики парктроника и объектив камеры заднего вида расположены ниже — на бампере, несложно припечатать кого-нибудь, сдавая задним ходом. Кстати, достать запаску из кожуха не легче, чем рыбку из пруда.
Думаете, это все беды, которые способно привнести в вашу жизнь одно неудачное решение? Как бы не так! Во время вечернего снегопада (EcoSport разрабатывали в Бразилии и, при всем уважении к покупателю, не могли учесть этот момент) на кожухе образуется маленький, но злой сугробик, ночью слегка подмораживает — и наутро вы обнаруживаете, что задний стеклоочиститель завяз во льдах, как муха в янтаре. Даже если вы нечасто пользуетесь салонным зеркалом, это не здóрово.
Пробег машины перевалил за 15 000 км, и я посетил первое плановое ТО. Регламент ТО‑1 стандартный: замена масла и фильтров, контроль и, при необходимости, долив рабочих жидкостей. Ну и общий «терапевтический» осмотр — в нашем случае он не выявил никаких неисправностей.
Да, время от времени EcoSport поскрипывает подвеской на «лежачих полицейских», но затем все приходит в норму. На втулки стабилизатора я грешил зря.
Дилер «Рольф Химки» оставил приятное впечатление. Я приехал по записи, в течение десяти минут передал автомобиль в работу и спустя пару часов получил обратно — чистый, с полным набором старых фильтров в багажнике и ощущением, что мне здесь действительно рады. Особое отношение к журналистам? Едва ли. Ю.С.Импекс на Дубнинской, где я «переобувался» на зиму, куда нерасторопнее. Сорок минут задержки на приемке (зачем тогда предварительная запись?) и два с половиной часа на работу. Без мойки.
Ожидая автомобиль с техобслуживания, я изучил каждый квадратный сантиметр «Рольфа». Дело было в декабре, но в шоу-руме помимо обновленных стояли еще дорестайлинговые ЭкоСпорты — их производство в Набережных Челнах свернули в мае. Думаете, на эти экземпляры какой-то «вкусный» дисконт? Увы и ах!
Именно ценовая политика душит продажи ЭкоСпорта. При цене на уровне Креты многие смирились бы со специфической пятой дверью. А что до высокого расхода, то можно предпочесть полуторалитровую версию и укладываться в 10 литров на сотню.
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Расходы на эксплуатацию и обслуживание (4600–16 500 км)*
Расходы на содержание 68 470 руб.
* Без учета транспортного налога, а также расходов на полисы ОСАГО и каско.
Не стоит сильно пугаться стоимости километра пробега: она рассчитана сразу после ТО‑1 (11 000 рублей) и вплоть до ТО‑2 будет постепенно снижаться, приближаясь к прежним пяти рублям. Разумеется, если топливо не сильно подорожает.
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