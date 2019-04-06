Ford EcoSport после 16 500 км: все досадные мелочи

Ford EcoSport

Изготовитель — «Соллерс — Набережные Челны»

Год выпуска — 2018

В эксплуатации «За рулем» — с августа 2018 года

Пробег на момент отчета — 16 500 км

Публикация в ЗР № 12, 2018

Я убедился, что не оставил в салоне и багажнике (благо, в нем нет даже подполья) личных вещей, передал мастеру-приемщику документы и бросил прощальный взгляд на серый Ford EcoSport. Вроде бы только вчера я забирал его с дилерской стоянки, а сегодня на одометре ЭкоСпорта намоталось еще 12 000 км, а мой бумажник облегчился на 57 500 рублей, которые мы с Фордом оставили на запра­вках. Прошло полгода.

Если не вдаваться в детали, вроде бы все хорошо. EcoSport не ломался, без роптаний заводился в лютые по меркам средней полосы —20 °C, покорял быстрым прогревом салона и вообще делал всё, что от него требовалось. Однажды мне даже удалось перевезти в нем не слишком гибкие трехметровые листы потолочного сайдинга. Напомню, что длина ЭкоСпорта — 4,3 метра, а колесная база — всего два с половиной.

Интерьер ЭкоСпорта — это достойная эргономика, неплохие материалы отделки и современная мультимедийка с классным звучанием. Сиденья и руль — без следов износа. А центральный туннель после 10 000 км «заговорил» на неровностях.