Неубиваемые агрегаты и недорогое обслуживание – кроссовер за полтора миллиона

Эксперт «За рулем» рассказал о преимуществах подержанного Renault Kaptur

Полтора миллиона рублей на машину – нынче это довольно скромная сумма на машину, особенно если вы хотите кроссовер.

Конечно, на рынке есть огромное количество машин, но возраст некоторых иногда может быть выше возраста автомобилиста. Но есть и современные варианты. Однако, чтобы найти достойный автомобиль и не купить проблемный экземпляр, нужно подойти к выбору с максимальной ответственностью.

В этом помог эксперт «За рулем» Сергей Зиновьев, подобрав несколько действительно достойных кроссоверов в пределах полутра миллионов рублей. Один из них – Renault Kaptur .

Renault Kaptur

Сергей Зиновьев, эксперт «За рулем»:

Продавали с 2016 года. Улучшенная вариация на тему Дастера. Кузов более модных очертаний, оснащение намного богаче. Столь же энергоемкая и толково настроенная подвеска.

Цена машин 8–10 лет уходит за 2 млн рублей, но и за 1,3–1,5 млн есть Каптюры с пробегом до 150 тысяч км.

До 2020 года полный привод был только при моторе 2.0, коробка передач – механическая или гидроавтомат.

Возразить против таких комбинаций нечего. Атмосферный двигатель F4R (143 л. с.) с чугунным блоком ходит свыше 400 тысяч км. Опасных и дорогостоящих болячек нет. Механика TL8 превосходна. Четырехступенчатый автомат DP8 после череды модернизаций достаточно надежен и 220–250 тысяч км выдерживает. Задумчив, в возрасте подтекает, зато недорог в ремонте.

Владельцев огорчает странный алгоритм климат-контроля, быстрая коррозия пятой двери и некоторые другие мелочи. Муфта терпеливая, и есть принудительная ее блокировка (до 80 км/ч). Слабые места полного привода те же, что у Дастера, – крестовины изнашивается быстро.

Интерьер Renault Kaptur

  • Еще несколько достойных кроссоверов со вторички с доступными ценами ждут вас в нашем материале.

Лежнин Роман
Фото:Renault
Количество просмотров 24
12.04.2026 
Отзывы о Renault Kaptur (9)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
Renault Kaptur  2000
/ срок владения: 6 месяцев - 1 год
Достоинства:
К перечисленному в статье добавлю шикарную тягу на трассе при любой! нагрузке. На мокром асфальте свет реально видно.
Недостатки:
Нету розетки в багажнике, поставили. Мультимедиа не проигрывает видео и телефон неудобно подключать (блютус и провод это гемор)
Комментарий:
Владею машиной почти год, брал себе на юбилей максималку со всеми возможными допами. О французах вообще ничего никогда не знал, и вообще нет любимых марок. Просто по ттх и тестдрайву выбрал с десятка кроссоверов и очень счастлив! Кстати, сиденья шикарные на длинные поездки. После корейцев эти сиденья просто эталон!
0