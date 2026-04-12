Toyota и Hyundai зарегистрировали в РФ свои товарные знаки: о чем это говорит?
Роспатент в апреле этого года официально зарегистрировал для двух крупнейших автопроизводителей новые товарные знаки. Речь идёт о названиях Hyundai Centennial и Toyota Venza.
Лучшие посты в нашем Телеграм-канале:
|
Скорость на «платках» увеличат!
|
Кроссовер Lada Azimut испытали морозами, солью...
|
Volkswagen обновил Taigun — «бюджетный Tiguan» для...
Заявку на бренд Centennial, включающий фирменный логотип, корейская компания подала ещё в августе 2024-го. Японский конкурент, в свою очередь, обратился за регистрацией знака Venza в марте 2025 года. Оба решения ведомство вынесло практически одновременно.
Согласно документам, эти бренды планируется использовать для целого ряда транспортных средств. В списке значатся легковые и спортивные автомобили, фургоны, внедорожники и грузовики. Зарегистрированные названия также позволят продавать запчасти и комплектующие ко всем этим моделям.
При этом ни Hyundai, ни Toyota сейчас официально не поставляют новые машины на российский рынок. Так что регистрация, по сути, носит юридический характер. Она нужна в первую очередь для защиты прав компаний на их интеллектуальную собственность, а не сигнализирует о скором возврате брендов в салоны.
- «За рулем» можно читать в Одноклассниках