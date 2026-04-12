Toyota и Hyundai зарегистрировали в РФ свои товарные знаки: о чем это говорит?

Hyundai зарегистрировал в РФ товарный знак Centennial, а Toyota — Venza

Роспатент в апреле этого года официально зарегистрировал для двух крупнейших автопроизводителей новые товарные знаки. Речь идёт о названиях Hyundai Centennial и Toyota Venza.

Заявку на бренд Centennial, включающий фирменный логотип, корейская компания подала ещё в августе 2024-го. Японский конкурент, в свою очередь, обратился за регистрацией знака Venza в марте 2025 года. Оба решения ведомство вынесло практически одновременно.

Согласно документам, эти бренды планируется использовать для целого ряда транспортных средств. В списке значатся легковые и спортивные автомобили, фургоны, внедорожники и грузовики. Зарегистрированные названия также позволят продавать запчасти и комплектующие ко всем этим моделям.

При этом ни Hyundai, ни Toyota сейчас официально не поставляют новые машины на российский рынок. Так что регистрация, по сути, носит юридический характер. Она нужна в первую очередь для защиты прав компаний на их интеллектуальную собственность, а не сигнализирует о скором возврате брендов в салоны.