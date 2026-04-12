Назван самый быстрый кроссовер в мире

Audi E7X установил рекорд скорости для кроссоверов — 309,6 км/ч на Нюрбургринге

Немецкий концерн Audi сумел установить новый мировой рекорд в классе кроссоверов, причём сделал это с моделью, которая ещё даже не поступила в продажу. Их прототип, известный под кодовым названием E7X, разогнался до 309,6 км/ч на знаменитой гоночной трассе в Нюрбургринге.

Audi E7X
Audi E7X

Этот результат позволил ему обойти предыдущего рекордсмена – Porsche Macan Turbo GT, чья максимальная скорость составляет 302 км/ч. Причём заодно он оставил позади и Xiaomi YU7 Max , который позиционировался как один из самых быстрых электромобилей в своём сегменте.

Интересно, что E7X – это предсерийная версия будущего электрического кроссовера Audi Q6 e-tron, который готовится к запуску на рынке. Для установления рекорда инженеры внесли в машину ряд модификаций, включая специальную аэродинамику и, вероятно, более производительное программное обеспечение для силовой установки.

Мощность серийного Q6 e-tron, как ожидается, составит около 530 лошадиных сил. Однако рекордный прототип, судя по всему, выдаёт значительно больше – возможно, свыше 600 л.с. Это позволяет ему не только развивать феноменальную максималку, но и демонстрировать выдающуюся динамику разгона.

Audi E7X
Audi E7X

Такой ход со стороны Audi выглядит как мощный маркетинговый удар, призванный подчеркнуть спортивный характер всей новой линейки электромобилей на платформе PPE. Компания явно нацеливается на сегмент высокопроизводительных электрокаров, где доминируют Tesla и Porsche.

В общем-то, теперь у бренда есть серьёзный козырь для продвижения будущего Q6 e-tron и его более заряженных версий RS. Потенциальным покупателям можно будет говорить не только о технологиях и дизайне, но и о том, что они приобретают часть инженерного наследия, доказавшего своё превосходство на самой сложной трассе в мире.

Источник:  Авто Mail
Лежнин Роман
Фото:Audi
12.04.2026 
Фото:Audi
