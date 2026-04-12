В России официально появится новый бренд внедорожников

Китайская марка BAW выходит на российский рынок с рамным внедорожником 212 Т01

Китайский автопроизводитель BAW готовится официально представить свои машины в России. Компания Beijing Automobile Works, известная под аббревиатурой BAW, планирует начать продажи на нашем рынке.

Первой моделью, с которой бренд попробует закрепиться у российских покупателей, станет рамный внедорожник под индексом 212 Т01. Выход на новый рынок – это логичный шаг для многих китайских компаний, которые активно ищут возможности для роста после ухода ряда западных марок.

Пока что подробности о сроках старта продаж, дилерской сети и точных характеристиках будущей новинки не раскрываются. Однако само появление информации говорит о том, что переговоры или подготовительные работы уже ведутся. Российский авторынок продолжает оставаться в фокусе внимания азиатских производителей, предлагающих всё больше вариантов, особенно в сегменте внедорожников и кроссоверов.