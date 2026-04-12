На рынок вышел приятный в управлении немецкий хэтчбек чуть дороже 2 млн рублей

Новый хэтчбек Cupra Raval официально появился в европейских автосалонах. Машина 2026 модельного года использует ту же платформу MEB+, что и будущий Volkswagen ID.Polo, но испанцы сделали ставку на совершенно иной, куда более драйверский характер.

Инженеры специально готовили эту модель для любителей активной езды. Для этого они опустили кузов на 15 миллиметров относительно стандартной высоты платформы и раздвинули колёса на 10 мм – всё ради лучшей устойчивости и откликов на скорости. В списке оборудования значатся адаптивные амортизаторы, прогрессивное рулевое управление и электронный дифференциал, который помогает в поворотах. Управлять разгоном и торможением можно, кстати, вообще одной педалью.

Базовый Raval оснащён скромным электромотором на 114 лошадиных сил и небольшой батареей на 37 кВт·ч. Этого хватит примерно на 300 километров без подзарядки. Версия Plus предлагает уже 133-сильный двигатель, но с тем же аккумулятором. Более солидный запас хода в 450 км обеспечит комплектация с 208-сильным мотором и батареей на 52 кВт·ч.

Самый мощный, 222-сильный вариант, правда, проезжает чуть меньше – около 400 км. Зато он выделяется 19-дюймовыми дисками, матовой окраской и спортивными сиденьями с необычным 3D-принтом. В салоне любого Raval установлен 12,9-дюймовый медиаэкран и цифровая «приборка» на 10,25 дюйма.

Стартовая цена на новинку составляет 26 000 евро, что по текущему курсу эквивалентно примерно 2,35 миллионам рублей.

Лежнин Роман
