В России серьезно обновился популярный внедорожник: подробности и цены

Haval Dargo 2026 года вышел на российский рынок с ценой от 3,5 млн рублей

Haval Dargo для 2026 модельного года приехал в Россию с серьёзными переменами. Кроссовер лишился переднего привода, получил более мощный двигатель, обновлённую внешность и заметно «прокачанный» медиакомплекс. Стартовая цена теперь составляет 3 499 000 рублей.

Под капотом теперь работает модернизированный двухлитровый турбомотор, соответствующий экологическому стандарту «Евро-6». Его отдача выросла до 200 лошадиных сил, а крутящий момент подскочил до 380 Нм. На практике это означает разгон до сотни за 9 секунд – на секунду быстрее, чем раньше, – и чуть более скромный аппетит в 8,8 литра на сотню.

Привод теперь исключительно полный, переднеприводные версии из гаммы убрали. Система Torque-On-Demand с новой электрогидравлической муфтой предлагает водителю восемь режимов: три для города («Эко», «Нормальный», «Спорт») и пять для бездорожья, включая снег, песок и ухабистые дороги. Семиступенчатый робот с двойным сцеплением остался единственной доступной коробкой передач.

Спереди кроссовер теперь выглядит брутальнее за счёт полностью чёрной решётки радиатора с крупными прямоугольными ячейками, которая сливается с масками фар. Сзади появилась светодиодная полоса на крышке багажника, создающая в темноте единый световой рисунок. Для топовой версии «Техно+» предлагаются новые 19-дюймовые диски.

В салоне перемен меньше, но они есть. Руль стал толще в ободе для удобства хвата, а селектор коробки передач переехал на подрулевой рычаг, освободив место на центральной консоли. Беспроводная зарядка теперь мощностью 50 Вт, а к привычному USB-A добавился современный разъём Type-C. Цветовые схемы – либо полностью чёрная, либо чёрная с оранжевыми акцентами.

Интерьер Haval Dargo 2026

Сердцем обновления стал существенно переработанный медиакомплекс с 14,6-дюймовым экраном. Его интерфейс стал гибче: внизу постоянно отображаются кнопки климат-контроля, а пользователь может создать до шести персональных «горячих» клавиш для быстрого доступа к функциям. Экран даже можно разделить на зоны, чтобы одновременно видеть карту, погоду и параметры автомобиля.

Из ключевых новинок – предустановленные сервисы «Яндекс Авто» с картами, музыкой и книгами, а также интеграция с VK Видео для просмотра контента на стоянке. В движении видео, понятное дело, не работает. Цифровая «приборка» на 10,25 дюйма теперь предлагает четыре темы оформления, включая классическую с круглыми шкалами.

Причём, владельцы с подключённой телематикой GWM Connection могут управлять некоторыми функциями автомобиля голосом через «Яндекс Станцию» прямо из дома – например, завести двигатель или включить подогрев сидений.