Эти марки за неделю изменили цены на свои машины

CARgument: в России 6 брендов изменили цены на свои автомобили

Авторынок продолжает жить в режиме постоянных ценовых корректировок. На этой неделе сразу несколько брендов пересмотрели стоимость своих моделей или условия программ лояльности.

Tenet решил поднять цены на комплектации 2025-2026 годов. Речь идёт о кроссовере T4: все комплектации – Active (Актив), MT Line (Лайн) и 26PY – для машин 2025 и 2026 годов выпуска подорожали на 50 тысяч рублей.

Changan установил скидки на весь модельный ряд UNI-S 2024-2025 годов. Размер снижения цены варьируется от 100 до 150 тысяч рублей в зависимости от конкретной версии.

GAC

Китайский бренд GAC провёл масштабный пересмотр условий сразу для нескольких своих популярных моделей.

На компактный кроссовер GS4 для всех комплектаций 2025-2026 годов теперь действует скидка в 100 тысяч рублей. А вот для флагманского GS8 ситуация сложнее: скидка на версию GL с пятиместным салоном (25PY) сократилась вдвое – с 200 до 100 тысяч. Похожая участь постигла и новые GS8 New с GS8 Traveller: их скидки на 2025 год также уменьшились на 100 тысяч итеперь составляя 100 тысяч вместо прежних 200.

Зато для минивэна M8 новости хорошие. Цены на комплектации GX и GX Premium 2025 года выпуска резко снизились – сразу на 250 тысяч рублей на каждую.

Tank и LiXiang

Бренд Tank, известный своими внедорожниками, отменил действовавшие ранее программы стимулирования спроса. Для модели 500 это означает прекращение скидок в 100-300 тысяч рублей на все версии 2024-2025 годов. Для флагмана 700 и специальной версии 700 Edition One (комплектация E1 24PY) отменены скидки по полмиллиона рублей.

А вот у LiXiang (представленного в России компанией Sinomach) скидка, наоборот, выросла. Для гибридного внедорожника L7 в топовой комплектации Ultra (Ультра) 2025 модельного года размер льготы увеличился на 156 тысяч рублей. Теперь она составляет 685,5 тысячи вместо прежних 529,5 тысячи.

Ещё одну крупную скидку установил Foton. На пикап Tunland V9 в версии Emotion (Эмоушн) 2025 года выпуска теперь можно получить скидку в 400 тысяч рублей.