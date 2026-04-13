Глобальные продажи Volkswagen упали: причины
Эта марка пикапов вырвалась в лидеры на российском рынке

«Автостат»: на рынке пикапов в I квартале 2026 года лидирует JAC

Рынок новых пикапов в России за первые три месяца 2026 года показал заметное снижение. По данным агентства «Автостат», основанным на информации АО «ППК», было продано 4 233 машины, что на 19,9% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Брендовый рейтинг возглавил китайский JAC с результатом в 674 проданных автомобиля, что даёт ему долю в 16% от всего сегмента. Впрочем, отрыв от преследователя минимален – американский RAM, который официально в России не продаётся, разошёлся тиражом в 631 экземпляр. Тройку лидеров замкнул отечественный Sollers (545 шт.), следом идут ещё один китаец Changan (523 шт.) и российский УАЗ, реализовавший 510 пикапов.

Если же смотреть на конкретные модели, то абсолютным лидером квартала стал JAC T9 с показателем 647 машин. Однако по динамике продаж он явно проигрывает конкуренту из США – модель RAM 1500, занявшая второе место (631 шт.), в феврале и марте обходила «китайца» по популярности. В первую пятёрку модельного рейтинга также вошли Changan Hunter Plus (521 шт.), УАЗ Пикап (510 шт.) и Great Wall Poer (428 шт.).

JAC T9
Great Wall Poer
Changan Hunter Plus
УАЗ Пикап
RAM 1500

Источник:  Автостат
Ушакова Ирина
Фото:JAC
13.04.2026 
