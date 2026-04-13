Ваша машина скоро начнет за вами следить

ГОСТ на системы мониторинга водителя с ИИ вступает в силу с 15 июня 2026 года

С 15 июня 2026 года новые автомобили в России получат встроенного электронного наблюдателя. Речь о жёстком ГОСТе, который обяжет автопроизводителей оснащать машины системами видеоаналитики, следящими за состоянием человека за рулём.

Эти системы, основанные на искусственном интеллекте, будут обязаны отслеживать целый ряд параметров. Алгоритмы станут анализировать мимику, наклон головы и даже тембр голоса. Их задача – вовремя заметить признаки усталости, будь то частое зевание, слишком долгое закрытие глаз или характерное «клевание носом». По сути, это попытка бороться с главной причиной многих аварий – внезапной потерей концентрации.

Технические требования нового стандарта

Мониторинг затронет и поведенческие особенности. ИИ научат фиксировать даже звуки, например вздохи или зевки. Как объясняется в ГОСТе, результаты должны использоваться для принятия решений по адаптации систем активной безопасности и управления.