Автодом на базе «Волги» можно купить за 2,7 млн рублей
Глобальные продажи Volkswagen упали: причины
Российские продажи этой японской марки взлетели в 4,6 раза за год
Автомобили Honda вновь набирают популярность на российском рынке после нескольких лет спада. По данным главы агентства «Автостат» Сергея Целикова, за первые три месяца 2026 года в стране было поставлено на учёт 1564 новых машины этой марки. Для сравнения, за аналогичный период прошлого года эта цифра составляла всего 338 единиц, то есть сейчас мы наблюдаем рост более чем в четыре с половиной раза.

Почти две трети всех покупок пришлось на два ключевых кроссовера. Лидером продаж стала Honda CR-V с результатом в 488 зарегистрированных автомобилей. Буквально на четыре машины от неё отстаёт модель Vezel, которую выбрали 484 покупателя. Третье место уверенно занял компактный WR-V, разошедшийся тиражом в 259 штук.

Любопытно, откуда сейчас приезжают эти японские автомобили. Оказывается, основным источником стала не историческая родина бренда, а Китай – оттуда в Россию поступило 59% всех новых Honda. Практически все остальные машины, а это около 40%, были ввезены напрямую из Японии. Правда, у таких экземпляров есть одна особенность: из-за специфики японского рынка руль у них расположен справа.

Источник:  телеграм-канал Сергея Целикова
Ушакова Ирина
13.04.2026 
Отзывы о Honda CR-V (1)

— Ужасный автомобиль, не советую.
Honda CR-V  2017
/ срок владения: 6 месяцев - 1 год
Достоинства:
я не нашел
Недостатки:
сплошное г за такие деньги!
Комментарий:
недаром продажи 100 штук в месяц, трудно найти полных идиотов.
-61