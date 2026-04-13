Продажи этого хорошо знакомого автобренда бьют рекорды в России

Эксперт Целиков: российские продажи Skoda взлетели почти в четыре раза

В РФ наблюдается значительный рост продаж Skoda, несмотря на то, что марка покинула наш рынок в 2022 году. За первый квартал 2026 года было зарегистрировано 2360 автомобилей, что в 2,92 раза больше, чем за аналогичный период 2025 года, когда было реализовано всего 602 машины. Skoda Superb прочно удерживает статус главного локомотива продаж чешского бренда в России. По информации главы агентства «Автостат» Сергея Целикова, на эту модель пришлось целых 66% всех регистраций новых Skoda за период, что в абсолютных цифрах составляет 1557 автомобилей.

Второе место в модельном рейтинге занял кроссовер Karoq с результатом в 284 проданные машины. Немного отстаёт от него компактный кроссовер Kamiq, разместившийся на третьей строчке с 245 единицами. Более крупный внедорожник Kodiaq занял четвёртую позицию, его показатель – 160 автомобилей.

Замыкает первую пятёрку Octavia, которая ещё недавно была самой популярной моделью у российских покупателей. Сейчас её результат скромнее – всего 114 зарегистрированных новых экземпляров.

Примечательный факт: подавляющее большинство новых Skoda, появившихся на российских дорогах, приехали из-за рубежа. Целиков отмечает, что 96% таких машин были импортированы из Китая. Это особенно интересно на фоне ситуации на самом китайском рынке, где дела у чешского бренда шли не лучшим образом. Продажи там опустились до минимальных значений за многие годы, что в итоге вынудило компанию полностью свернуть там свою деятельность.