«ФинАвто – 2026» пройдет 22 апреля в Москве. Не пропустите!

На «ФинАвто – 2026» назовут лучшие компании в сфере финансирования автобизнеса

В ходе ежегодного форума автобизнеса «ФинАвто – 2026», организатором которого выступает агентство «Автостат», состоится церемония вручения одноименной премии.

Станут известны победители среди страховщиков, банковских организаций, владельцев цифровых платформ и других участников рынка финансирования автомобильного бизнеса. Информационным стратегическим партнером события стало издательство «За рулем».

Детали предстоящей премии пока не разглашаются, однако уже известно, что судейскую роль выполняют сами дилеры. Путем анонимного голосования они выбирают лучших игроков отрасли. К примеру, в 2025 году в опросе участвовали дилерские центры более чем из 60 российских городов – от Москвы, Краснодара и Саратова до Мурманска, Нижнего Тагила, Калуги, Иркутска, Череповца, Белгорода, Уфы и Волгограда.

Результаты премии «ФинАвто – 2026» обладают высокой значимостью для игроков автомобильного рынка: они могут увидеть реальные результаты своей деятельности и востребованность предлагаемых продуктов.

Дилеры участвуют в анонимных онлайн-опросах, что позволяет объективно оценить работу их финансовых партнеров.

Узнать имена лауреатов и лично пообщаться с ними можно будет на форуме автобизнеса «ФинАвто – 2026. Финансовые инструменты авторынка», запланированном на 22 апреля в Москве.

