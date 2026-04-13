#
МолнияЭлектромобильностьЖурнал на домРазборка неделиШиныСкидки на автоРейтингиДневник: Лада ИскраТоварыПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиЭксклюзивАвтоспортНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Мы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
В Suzuki рассказали о гарантии на машины бренда в РФ
Глобальные продажи Volkswagen упали: причины

Мировые продажи Volkswagen сократились на 4% в I квартале 2026 года

Volkswagen Group столкнулась с падением мировых продаж в первые три месяца 2026 года. По данным отчёта компании, который приводит Reuters, глобальные поставки автомобилей сократились на 4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Главными причинами стали серьёзные проблемы на двух ключевых рынках – в Китае и Соединённых Штатах.

В Китае, который раньше был локомотивом роста для немецкого концерна, поставки рухнули на 15%. Местные бренды развернули такую жёсткую ценовую конкуренцию, что даже премиальные марки группы Volkswagen не устояли. Продажи Porsche на этом рынке просели на 21%, а у Audi отмечено снижение на 12%. В США дела обстоят ещё хуже: там падение составило 20,5%, во многом из-за отмены субсидий на электромобили и общего давления из-за тарифов.

Региональные итоги и планы Volkswagen

Впрочем, не везде картина выглядит мрачно. Западная Европа показала рост в 4%, а в регионе Центральной и Восточной Европы поставки и вовсе увеличились на 8%. Глава отдела продаж концерна Марко Шуберт прямо заявил, что квартал прошёл в сложных экономических и геополитических условиях на фоне общего спада мирового авторынка.

Чтобы вернуть утраченные позиции в Китае, Volkswagen делает ставку на новую линейку электрокаров, созданных совместно с местными партнёрами. Их планируют представить уже в конце апреля на автосалоне в Пекине. Параллельно компания готовит к запуску новые модели и для европейского рынка, где динамика остаётся положительной.

  • «За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник:  Reuters
Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Ушакова Ирина
Фото:Flickr
Количество просмотров 22
13.04.2026 
Фото:Flickr
Поделиться:
Оцените материал:
0