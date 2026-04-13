Состоялась премьера обновленного кроссовера Haval для России

Обновленный Haval F7x с мотором 231 л.с. в России будет стоить от 3,8 млн рублей

Китайский автопроизводитель GWM объявил о старте продаж в России обновленного кросс-купе Haval F7x уже во втором квартале 2026 года. Машину, как и раньше, будут собирать на заводе в Тульской области, но внешне и технически она заметно изменилась.

Внешний вид и интерьер

С первого взгляда новинку можно отличить по глянцевым черным акцентам на решетке радиатора, дисках R19 и эмблемах. Заднюю часть украсили хромированные сдвоенные патрубки выхлопа, а за торможение теперь отвечают суппорты красного цвета. В салоне между сидений переставили клавишу электронного «ручника», а главным новшеством стала беспроводная зарядка на 50 Вт с собственной системой охлаждения.

Мультимедийная система обогатилась: появились настраиваемые «Смарт виджеты», плавающий экран со скоростью и уведомлениями, а также доступ к VK Видео. При этом «Яндекс Авто» со всеми сервисами никуда не делся. Владельцы, подключившие телематику GWM Connection, смогут даже отдавать команды автомобилю голосом через «Алису» на «Яндекс Станции» – прямо из дома.

Цены и технические характеристики

За обновленный F7x просят от 3 799 000 рублей за версию «Премиум» и 3 999 000 рублей за «Техно+». Эти деньги дают доступ к серьёзно доработанному 2,0-литровому турбомотору. Его мощность выросла с 192 до 231 л.с., а крутящий момент – с 320 до 380 Н·м. В итоге разгон до сотни сократился с 9,4 до 7,8 секунды, хотя смешанный расход остался на уровне 8,5 литра. Агрегат соответствует стандарту Евро-6 и работает в паре с 7-ступенчатым роботом с мокрым сцеплением.

Привод здесь автоматически подключаемый полный (Torque-On-Demand) с шестью режимами для разных покрытий. Подвеска – классическая схема: «МакФерсон» спереди и многорычажка сзади. Всё это построено на фирменной платформе L.E.M.O.N. от GWM.