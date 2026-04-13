МолнияЭлектромобильностьЖурнал на домРазборка неделиШиныСкидки на автоРейтингиДневник: Лада ИскраТоварыПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиЭксклюзивАвтоспортНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Мы в соцсетях
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Этот китайский кроссовер в России теперь покупают в 7,5 раз чаще. И вот почему
13 апреля
Этот китайский кроссовер в России теперь покупают в 7,5 раз чаще. И вот почему
Этот популярный кроссовер скоро начнут собирать в России: подробности
Марка Omoda сертифицировала кроссовер C7...

Этот популярный кроссовер скоро начнут собирать в России: подробности

Марка Omoda сертифицировала кроссовер C7 российской сборки

Omoda C7 скоро начнут собирать в России – соответствующие данные уже появились в базе Росстандарта. Производство развернут на площадке бывшего завода Volkswagen под Калугой, что станет важным шагом, ведь до сих пор эти кроссоверы поставлялись исключительно из Китая. Информацию об одобрении новой версии автомобиля обнаружили журналисты издания Motor.

Лучшие посты в нашем Телеграм-канале:
Габариты модели, по сути, останутся прежними. Машина построена на той же платформе T1X, что и её «родственник» Jetour Dashing, а значит, её длина составит 4,66 метра, ширина – 1,875 метра, а высота – 1,67 метра при колёсной базе в 2,72 метра.

Omoda C7
Omoda C7

Конфигурация силовых агрегатов для российского производства будет отличаться от китайской. Сейчас на нашем рынке Omoda C7 доступна только с 150-сильным турбодвигателем 1.6 TGDI в паре с 7-ступенчатым роботом, причём можно выбрать передний или полный привод.

Omoda C7
Omoda C7

Калужские машины получат другую схему. Переднеприводные версии сохранят 150-сильный мотор, а вот для полноприводных модификаций зарезервирован более мощный агрегат – турбированный 1,6-литровый двигатель, выдающий уже 186 лошадиных сил.

  • «За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник:  Мотор.ру
Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Ушакова Ирина
Фото:Omoda
Количество просмотров 24
13.04.2026 
Фото:Omoda
Поделиться:
Оцените материал:
0

Отзывы о Omoda C7

К сожалению, на данный момент отзывов нет. Будь первым!

Написать отзыв