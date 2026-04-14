Как дилеры заставляют переплачивать за авто, которое покупаете якобы со скидкой

Эксперты Лазарев и Нестеров рассказали о скрытых комиссиях в автокредитах

Покупка автомобиля за наличные всё чаще воспринимается в салонах как нежелательная сделка. По сути, для менеджера клиент с деньгами – это почти убыток, ведь основная прибыль завязана на продаже финансовых продуктов. Дилеры получают от банков солидные откаты – до 10% от суммы кредита и до 85% от стоимости страховок, что делает саму продажу машины по рекомендованной цене куда менее выгодной для них.

Заманчивые скидки, которые могут достигать полумиллиона рублей, на деле оборачиваются обязательным пакетом допуслуг. Речь о каско, GAP-страховании (фиксирует стоимость автомобиля на момент приобретения полиса) и сервисах помощи на дороге общей стоимостью в сотни тысяч. Эти суммы часто включают в тело кредита, так что проценты начисляются и на них тоже. Получается не экономия, а просто перелив денег из вашего кармана в карман дилера через другой сервис.

Страховки и условия кредитования

«Страховки (каско, GAP) нельзя вернуть – их включают в кредит, и даже при досрочном погашении вы теряете эти деньги», – пояснила юрист по страховым спорам Анастасия Гущина. Вообще, план взять авто в кредит со скидкой, а потом быстро его погасить, часто разбивается о хитрости договора. В нём могут прописать мораторий на досрочное закрытие или условие о возврате всей предоставленной скидки салону, если вы решите рассчитаться раньше срока.

Даже снижение ключевой ставки и удешевление кредитов дилеры легко нивелируют, просто поднимая цены на те же дополнительные услуги. А так называемая беспроцентная рассрочка – вообще чистой воды маркетинг. Правда в том, что производитель сам платит банку проценты за покупателя, чтобы распродать залежавшийся товар, заранее заложив эти расходы в стоимость автомобиля.

Права покупателя и риски

«Некоторые банки штрафуют за раннее закрытие займа, сводя вашу "выгоду" к нулю», – добавляет инженер-автомеханик, эксперт Михаил Лазарев. Рынок новых машин превращается в минное поле для неподготовленного человека. Хотя закон прямо запрещает отказывать в продаже за наличные, на практике салон может сослаться на «бронь» или «отсутствие авто на складе», мягко принуждая к кредитной сделке.

«По закону автосалоны не могут отказать в продаже за наличные. В случае давления жалуйтесь в Роспотребнадзор», – советует специалист по потребкредитованию Дмитрий Нестеров. Кстати, существует «период охлаждения» – обычно две недели, – в течение которого можно отказаться от добровольных страховок. Правда, будьте осторожны: такая досудебная претензия может спровоцировать требование дилера вернуть скидку на сам автомобиль.

Если конкретная модель активно продвигается через льготные программы, это верный признак падения спроса и искусственно завышенной цены. Дилеры избегают официального снижения прайса, чтобы не подорвать престиж марки и не разозлить ранних покупателей. Вместо этого они разыгрывают спектакль с «супервыгодными условиями». При ограниченном бюджете иногда разумнее посмотреть в сторону автомобилей с пробегом, где ценообразование прозрачнее, а давление кредитных менеджеров не такое сильное.