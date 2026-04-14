Российским госструктурам перестало хватать денег на машины

Госзакупки автомобилей в России упали на 26% в 1-м квартале 2026 года

Закупки автомобилей для госслужащих резко сократились в начале 2026 года. По данным поисково-аналитической системы «Тендерплан», за первые три месяца было проведено всего 1347 тендеров на общую сумму 6,99 млрд рублей. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года это означает падение на 26% по количеству сделок и на 19% по объёму финансирования.

Другая аналитическая платформа, «Контур.Закупки», фиксирует ещё более глубокий спад. Согласно её статистике, было 1260 процедур, что на 30% меньше, а общая сумма контрактов и вовсе обвалилась на 42%, до 5,08 млрд рублей. В итоге средняя цена одного контракта снизилась на 17% и остановилась на отметке в 4 млн рублей.

Динамика закупок по ключевым брендам

Традиционные лидеры рынка показали отрицательную динамику. Например, закупки Lada сократились на 32% в штуках, а в денежном выражении упали на 42%, до 1,1 млрд рублей. УАЗ тоже потерял позиции: количество тендеров снизилось на 34% (до 191), а сумма – на 44%, до 549,2 млн рублей. Хуже всех пришлось Москвичу: за квартал провели лишь 21 тендер, что на 63% меньше, а общая стоимость контрактов рухнула на 73%, до 58,8 млн рублей.

Однако на этом фоне выделились другие игроки. Автомобили «Соллерс» участвовали в 37 процедурах, что вдвое больше прошлогоднего показателя, хотя общая сумма по ним немного снизилась на 13%, до 234,2 млн рублей. Настоящим прорывом стал Voyah: количество тендеров с его участием выросло в 12 раз (до 12), а сумма контрактов увеличилась в 8 раз, достигнув 83,8 млн рублей.

Кто ещё остался в игре

Стабильный спрос сохранился на коммерческий транспорт и некоторые импортные марки. Газели участвовали в тендерах 119 раз, что на 31% больше, чем год назад. Haval практически сохранил прошлогодний уровень с 132 процедурами против 133.

Источник:  Ведомости
Ушакова Ирина
Фото:Depositphotos
14.04.2026 
